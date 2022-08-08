Салат із лисичками та куркою від Андрія Величка

Поки сезон цих грибів - потрібно встигнути приготувати.
Перед приготуванням гриби необхідно проварити 3-5 хвилин в окропі і після перекласти в холодну воду (різко охолодити). Для цього закип'ятіть у каструлі воду, додайте в неї розрізану на 4 частини цибулину, кілька лаврових листків, сіль, духмяний перець та будь-які трави до смаку (чебрець, стеблі петрушки). Дуже важливо зробити воду трохи кислою - додати або винного оцту, фруктового оцту чи сухого білого вина. Саме коротке відварювання в солоній кислій ароматній воді дозволить отримати щільні лисички без зайвої гіркоти, але з характерним смаком.
Готуємо з курячою грудкою та листям салату.
Для 4 порцій нам знадобиться:
- 1 куряча грудка (230-280 г)
- 200-250 г проварених лисичок
- будь-яке салатне листя: латук, римський салат, рукола, дубок, лола-росо
- 150-200 г помідорів чері
- 60 г твердого витриманого сиру
- 4 щіпки горіхів - волоських, кедрових, фундука тощо
Соус для салату:
- 5-6 ст. ложок оливкової олії або олії виноградних кісточок
- 2 ст. ложки соусу ворчестер
- 1 ст. ложка соєвого соусу
- 1 чайна ложка зернової гірчиці
- 1/2 чайної ложки соку лимона
- 1 чайна ложка меду
- сіль, чорний перець за смаком
Крок 1
Як відварити куряче філе?
Багато хто не любить куряче філе через те, що воно сухе. Але є спосіб відварити, коли філе буде соковитим. Залийте грудку (без шкіри!) холодною водою, додайте сіль, улюблені спеції та на середньому вогні доведіть до кипіння. Як закипить - одразу вимикайте вогонь і залишайте м'ясо у воді до повного остигання. Куряча грука, відварена таким чином виходить досить соковитою та смачною. Звичайно, якщо у вас великі бройлери вагою по 500 г, то розрізайте на 2 частини.
Коли м'ясо охолоне, нарізайте його тонкими слайсами завтовшки 1-2 мм і замаринуйте у соусі для салату. Моя порада – відваріть трохи більше м'яса – і ви зможете використовувати його для сендвічів та будь-яких гарячих бутербродів.
Крок 2
Соус для салату. Змішайте всі інгредієнти у мисці до однорідної маси. Можна використовувати вінчик. Смак готового соусу має бути збалансованим, але в кисло-солоний бік.
Крок 3
Окремо заправте парою ложок цього соусу лисички і залиште на 20-30 хвилин. За цей час підготуйте салатне листя.
Крок 4
Як підготувати салатне листя? Я рекомендую листя залити холодною водою, добре промити від піску або землі, помінявши воду кілька разів. Після цього залиште в чистій холодній воді на деякий час. Салат набере води і стане хрумкішим, а це головне. Після цього можна трохи просушити на рушнику і порвати листя руками або порізати ножем.
Крок 5
Збираємо салат. У нас під рукою нарізане замариноване м'ясо та гриби. А також підготовлене листя салату та соус.
Все просто - заправляємо салатне листя соусом і викладаємо в глибоку тарілку або миску, в якій подасте на стіл. На листя укладаємо куряче філе, мариновані лисички та помідори чері, розрізані навпіл або на 4 частини. Посипаємо салат горішками та слайсами твердого витриманого сиру.
Поєднання лисичок, витриманого сиру та кислуватого соусу з хрумким листям салату перевірено!
Смачного!
Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
На своїй сторінці у Facebook він ділиться зі своїми читачами цікавими рецептами та секретами приготування страв.
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