Салат з маринованих огірків: рецепт охолоджувальної страви

Все, що вам потрібно зробити, це нарізати кілька огірків, приправити їх і залишити маринуватися в холодильнику. Подавайте салат як основну страву на обід або гарнір до вечері, поєднуючи з келихом білого вина.

Інгредієнти великий огірок 1 шт. червона цибулина 1 шт. зубчик часнику 1 шт. кріп 4 гілочки рисовий оцет півтори склянки



1. У скляній мисці середнього розміру змішайте огірок (порізаний тонкими слайсами), тонко нарізану цибулю, часник та кріп.

2. Залийте оцтом огіркову суміш. Скибочки огірків повинні бути занурені в оцет; якщо ні, ви можете придавити їх другою мискою.

3. Поставте миску в холодильник і маринуйте, щоб розвинути смак принаймні півтори години. (Чим довше ви дасте салату маринуватися, тим інтенсивнішим буде смак.) Подавайте охолодженим.

Порада:

Мариновані огірки можна зберігати, накритими і в холодильнику, до півтора тижня.

Читайте також: