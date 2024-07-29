Салат з маринованих огірків: рецепт охолоджувальної страви

У спекотні літні дні спробуйте приготувати охолоджений огірковий салат.
Все, що вам потрібно зробити, це нарізати кілька огірків, приправити їх і залишити маринуватися в холодильнику. Подавайте салат як основну страву на обід або гарнір до вечері, поєднуючи з келихом білого вина.
Інгредієнти
- великий огірок
- 1 шт.
- червона цибулина
- 1 шт.
- зубчик часнику
- 1 шт.
- кріп
- 4 гілочки
- рисовий оцет
- півтори склянки
1. У скляній мисці середнього розміру змішайте огірок (порізаний тонкими слайсами), тонко нарізану цибулю, часник та кріп.
2. Залийте оцтом огіркову суміш. Скибочки огірків повинні бути занурені в оцет; якщо ні, ви можете придавити їх другою мискою.
3. Поставте миску в холодильник і маринуйте, щоб розвинути смак принаймні півтори години. (Чим довше ви дасте салату маринуватися, тим інтенсивнішим буде смак.) Подавайте охолодженим.
Порада:
- Мариновані огірки можна зберігати, накритими і в холодильнику, до півтора тижня.
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