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Салат з маринованих огірків: рецепт охолоджувальної страви

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
67 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
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Салат з маринованих огірків: рецепт охолоджувальної страви

Салат із маринованих огірків / Фото: Credits

У спекотні літні дні спробуйте приготувати охолоджений огірковий салат.

Все, що вам потрібно зробити, це нарізати кілька огірків, приправити їх і залишити маринуватися в холодильнику. Подавайте салат як основну страву на обід або гарнір до вечері, поєднуючи з келихом білого вина.

Інгредієнти

великий огірок
1 шт.
червона цибулина
1 шт.
зубчик часнику
1 шт.
кріп
4 гілочки
рисовий оцет
півтори склянки


1. У скляній мисці середнього розміру змішайте огірок (порізаний тонкими слайсами), тонко нарізану цибулю, часник та кріп.

2. Залийте оцтом огіркову суміш. Скибочки огірків повинні бути занурені в оцет; якщо ні, ви можете придавити їх другою мискою.

3. Поставте миску в холодильник і маринуйте, щоб розвинути смак принаймні півтори години. (Чим довше ви дасте салату маринуватися, тим інтенсивнішим буде смак.) Подавайте охолодженим.

Порада:

  • Мариновані огірки можна зберігати, накритими і в холодильнику, до півтора тижня.

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