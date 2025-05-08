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Салат із молодої капусти з редькою та огірком: найкращий рецепт весни
Легкий, корисний салат із хрусткої капусти, ароматних огірків та пікантної редиски, який найчастіше готують навесні.
Страва стане чудовим доповненням до основної страви або самостійним легким перекушуванням.
Інгредієнти
- капуста молода
- 300 г
- огірки
- 150 г
- редиска
- 100 г
- оливкова олія
- 2-3 ст. л.
- оцет яблучний
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- зелень (зелена цибуля, кріп)
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Овочі, зелень добре промийте під холодною проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
Капусту наріжте соломкою, але не дуже тонко, трохи помніть руками і залиште на п'ять хвилин.
Огірки та редиску наріжте півкільцями.
Зелень дрібно подрібніть.
Для заправки змішайте оливкову олію, оцет яблучний, чорний мелений перець, сіль.
У миску викладіть капусту, огірки, редиску, зелень, додайте заправку і перемішайте.
Поради:
Салат за бажанням можна заправити сметаною.
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