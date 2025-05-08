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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Салат із молодої капусти з редькою та огірком: найкращий рецепт весни

Легкий, корисний салат із хрусткої капусти, ароматних огірків та пікантної редиски, який найчастіше готують навесні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
39 ккал
Салат з молодої капусти з редисом та огірком

Салат з молодої капусти з редькою та огірком / © Credits

Страва стане чудовим доповненням до основної страви або самостійним легким перекушуванням.

Інгредієнти

капуста молода
300 г
огірки
150 г
редиска
100 г
оливкова олія
2-3 ст. л.
оцет яблучний
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (зелена цибуля, кріп)

  1. Овочі, зелень добре промийте під холодною проточною водою і обсушіть паперовим рушником.

  2. Капусту наріжте соломкою, але не дуже тонко, трохи помніть руками і залиште на п'ять хвилин.

  3. Огірки та редиску наріжте півкільцями.

  4. Зелень дрібно подрібніть.

  5. Для заправки змішайте оливкову олію, оцет яблучний, чорний мелений перець, сіль.

  6. У миску викладіть капусту, огірки, редиску, зелень, додайте заправку і перемішайте.

Поради:

  • Салат за бажанням можна заправити сметаною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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