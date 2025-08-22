Салат із моркви та кабачків по-корейськи: швидкий рецепт

Салат із моркви та кабачків по-корейськи / instagram.com_yuliia.senych / © Instagram

Він поєднує у собі свіжість овочів, пікантність спецій та яскравий смак завдяки особливому методу заправлення. Фудблогерка Юлія Сенич поділилася рецептом цього апетитного салату, щоб ви мали ідеальний гарнір до м’яса чи риби, а також чудову самостійну закуску, яка смакує як у будні, так і на святковому столі.

Інгредієнти кабачок 1 шт. морква 3–4 шт. болгарський перець 1 шт. часник 2–3 зубки винний оцет (або яблучний) 2 ст. л. олія (соняшникова чи оливкова) 4 ст. л. цукор сіль чорний і червоний мелений перець коріандр мускатний горіх

Приготування

Моркву очистьте та натріть на тертці для моркви по-корейськи. Кабачок і болгарський перець також наріжте тонкою соломкою або скористайтеся тією ж терткою. До овочів додайте подрібнений часник, цукор, сіль та оцет. Посипте спеціями — чорним і червоним перцем, за бажанням коріандром і мускатним горіхом. У сковорідці добре розігрійте олію та одразу вилийте її на овочі. Саме цей спосіб «обпікання» допомагає розкрити аромат спецій та зробити салат особливо смачним. Перемішайте овочі, накрийте та поставте до холодильника на 30–40 хв. За цей час вони просочаться маринадом і стануть ніжними, але водночас збережуть приємний хрумкіт.

Салат із моркви та кабачків по-корейськи — це ідеальний спосіб урізноманітнити меню: він легкий, низькокалорійний, корисний і готується буквально за лічені хвилини. Спробуйте зробити його вдома — і він неодмінно стане вашим улюбленим рецептом швидкої та пікантної закуски.