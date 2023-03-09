Салат з морської капусти та моркви: швидкий та простий рецепт корисної страви

Такий салат — джерело вітамінів, тому, якщо любите морську капусту, обов'язково спробуйте приготувати.
Коли хочеться урізноманітнити свій стіл яскравою та корисною стравою – зверніть увагу на цей простий салат. Готується така страва дуже швидко, а виходить смачною і добре поєднуватиметься з будь-яким гарніром.
Інгредієнти:
- Маринована морська капуста – 400 г
- Морква – 2 шт
- Кунжут – 3-4 столові ложки
- Сіль
- Перець
- Свіжий або сушений часник
- Оливки — 20 шт
Приготування:
1. З морської капусти злийте зайву воду і викладіть в салатницю.
2. Почистіть морквину і натріть на тертушці, додайте в салатницю до морської капусти.
3. Розріжте оливки на половинки і також додайте до салату.
4. Посоліть, поперчіть за смаком. Також якщо любите часник, додайте 1-2 зубчики, але можна для смаку додати просто гранульований часник.
5. І останній етап – кунжут. Перед тим як додати його до салату варто трохи підрум'янити, для цього просто висипте насіння на суху розігріту сковороду і періодично його помішуйте, поки воно не стане золотистими.
6. Перемішайте всі інгредієнти в салатниці та подавайте. Якщо вам здається, що салат сухуватий — додайте трохи оливкової олії і ще раз перемішайте.
Смачного!
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