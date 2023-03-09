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Салат з морської капусти та моркви: швидкий та простий рецепт корисної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
1 хв
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Салат з морської капусти та моркви: швидкий та простий рецепт корисної страви

Фото: Credits

Такий салат — джерело вітамінів, тому, якщо любите морську капусту, обов'язково спробуйте приготувати.

Коли хочеться урізноманітнити свій стіл яскравою та корисною стравою – зверніть увагу на цей простий салат. Готується така страва дуже швидко, а виходить смачною і добре поєднуватиметься з будь-яким гарніром.

Інгредієнти:

  • Маринована морська капуста – 400 г
  • Морква – 2 шт
  • Кунжут – 3-4 столові ложки
  • Сіль
  • Перець
  • Свіжий або сушений часник
  • Оливки — 20 шт

Приготування:

1. З морської капусти злийте зайву воду і викладіть в салатницю.

2. Почистіть морквину і натріть на тертушці, додайте в салатницю до морської капусти.

3. Розріжте оливки на половинки і також додайте до салату.

4. Посоліть, поперчіть за смаком. Також якщо любите часник, додайте 1-2 зубчики, але можна для смаку додати просто гранульований часник.

5. І останній етап – кунжут. Перед тим як додати його до салату варто трохи підрум'янити, для цього просто висипте насіння на суху розігріту сковороду і періодично його помішуйте, поки воно не стане золотистими.

6. Перемішайте всі інгредієнти в салатниці та подавайте. Якщо вам здається, що салат сухуватий — додайте трохи оливкової олії і ще раз перемішайте.

Смачного!

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Дата публікації
Перегляди
326
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