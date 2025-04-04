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Салат з морської капусти, кальмарів і яєць: рецепт корисної страви
Зазвичай морську капусту їдять просто так, але додайте до неї кальмари, яйця, зелень — і зрештою отримаєте салат, який потішить вас незвичайним ніжним смаком.
Салат не лише прикрасить стіл, а й збагатить ваш організм вітамінами та мінералами та підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу.
Інгредієнти
- морська капуста маринована
- 200 г
- кальмари заморожені
- 2 шт. (маленькі)
- яйця курячі
- 2 шт.
- кріп
- 2 гілочки
- цибуля зелена
- 0,5 пучка
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- сіль
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Кальмари промийте, зніміть шкірку і видаліть нутрощі. Покладіть у підсолену, киплячу воду і варіть чотири хвилини. Остудіть і наріжте соломкою.
Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.
Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У мисці з'єднайте морську капусту, кальмари, яйця, зелень, заправте оливковою олією і перемішайте. Викладіть салат на плоске блюдо або салатник.
Поради:
Замість курячих можна додати перепелині яйця.
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