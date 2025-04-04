Салат з морської капусти, кальмарів і яєць: рецепт корисної страви

Салат із морської капусти / © Credits

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Салат не лише прикрасить стіл, а й збагатить ваш організм вітамінами та мінералами та підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу.

Інгредієнти морська капуста маринована 200 г кальмари заморожені 2 шт. (маленькі) яйця курячі 2 шт. кріп 2 гілочки цибуля зелена 0,5 пучка олія оливкова 1 ст. л. сіль

Кальмари промийте, зніміть шкірку і видаліть нутрощі. Покладіть у підсолену, киплячу воду і варіть чотири хвилини. Остудіть і наріжте соломкою.

Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.

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Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

У мисці з'єднайте морську капусту, кальмари, яйця, зелень, заправте оливковою олією і перемішайте. Викладіть салат на плоске блюдо або салатник.

Поради:

Замість курячих можна додати перепелині яйця.

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