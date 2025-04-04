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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Салат з морської капусти, кальмарів і яєць: рецепт корисної страви

Зазвичай морську капусту їдять просто так, але додайте до неї кальмари, яйця, зелень — і зрештою отримаєте салат, який потішить вас незвичайним ніжним смаком.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Салат із морської капусти

Салат із морської капусти / © Credits

Салат не лише прикрасить стіл, а й збагатить ваш організм вітамінами та мінералами та підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу.

Інгредієнти

морська капуста маринована
200 г
кальмари заморожені
2 шт. (маленькі)
яйця курячі
2 шт.
кріп
2 гілочки
цибуля зелена
0,5 пучка
олія оливкова
1 ст. л.
сіль

Кальмари промийте, зніміть шкірку і видаліть нутрощі. Покладіть у підсолену, киплячу воду і варіть чотири хвилини. Остудіть і наріжте соломкою.

Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

У мисці з'єднайте морську капусту, кальмари, яйця, зелень, заправте оливковою олією і перемішайте. Викладіть салат на плоске блюдо або салатник.

Поради:

  • Замість курячих можна додати перепелині яйця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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