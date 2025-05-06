Салат з мисливськими ковбасками: цікавий та бюджетний рецепт / © Credits

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Цей салат дуже смачний та готується з доступних інгредієнтів, а головне — він завжди викликає захват у гостей. Мисливські ковбаски надають страві пікантності та насиченого смаку, а свіжі овочі додають легкості та приємної текстури. Такий салат точно припаде до душі як м’ясоїдам, так і тим, хто просто цінує гармонійне поєднання продуктів. Про рецепт його приготування розповіли на сторінці Petro Cook.

Інгредієнти Мисливські ковбаски 3–4 шт. Помідор чері 7–8 шт. Свіжий огірок 1 шт. Твердий сир 100 г Зелена цибуля 2–3 стебла Консервована кукурудза 2–3 ст. л Майонез 2–3 ст. л Сіль Перець

Приготування

Почніть з ковбасок — їх варто нарізати невеликими кружечками чи півкільцями. Якщо вони занадто довгі чи товсті, поділіть їх на менші шматочки. Перекладіть у велику салатну миску. Помідори добре промийте та розріжте навпіл або на четвертинки, залежно від розміру. Огірок очищати не потрібно, якщо шкірка тонка. Наріжте його маленькими кубиками. Обирайте улюблений твердий сир — він повинен мати виражений смак, але добре поєднуватися з іншими інгредієнтами. Наріжте його невеликими кубиками чи натріть на велику тертку. Наріжте цибулю дрібно, використовуйте як зелену частину, так і трохи білої. Якщо бажаєте, додайте 2–3 ложки кукурудзи, попередньо зцідивши зайву рідину. Додайте майонез — 2–3 ст. л. Можна використати легкий чи домашній. Акуратно перемішайте. Спробуйте салат і, за потреби, додайте трохи солі та перцю. Якщо любите гострі нотки — додайте дрібку сушеного часнику чи паприки.

Салат найкраще смакує одразу після приготування, але якщо його настояти у холодильнику 15–20 хв, смаки ще краще поєднаються. Подавайте як самостійну страву чи з хрусткими грінками, свіжим хлібом або печеною картоплею.

Порада:

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Якщо хочете зробити салат ще легшим, замініть майонез на йогуртову заправку або змішайте майонез із ложкою сметани — так буде менш жирно, але не менш смачно.

Цей салат — справжній рятівник для зайнятих господинь: готується швидко, має апетитний вигляд, а головне — тішить смаком. Спробуйте та переконаєтеся самі.

Смачного!