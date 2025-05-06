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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Салат з мисливськими ковбасками: цікавий та бюджетний рецепт

Якщо ви шукаєте швидкий, ситний та недорогий варіант салату, який підходить як для звичайної вечері, так і для святкового столу — спробуйте цей рецепт з мисливськими ковбасками.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Салат з мисливськими ковбасками: цікавий та бюджетний рецепт

Салат з мисливськими ковбасками: цікавий та бюджетний рецепт / © Credits

Цей салат дуже смачний та готується з доступних інгредієнтів, а головне — він завжди викликає захват у гостей. Мисливські ковбаски надають страві пікантності та насиченого смаку, а свіжі овочі додають легкості та приємної текстури. Такий салат точно припаде до душі як м’ясоїдам, так і тим, хто просто цінує гармонійне поєднання продуктів. Про рецепт його приготування розповіли на сторінці Petro Cook.

Інгредієнти

Мисливські ковбаски
3–4 шт.
Помідор чері
7–8 шт.
Свіжий огірок
1 шт.
Твердий сир
100 г
Зелена цибуля
2–3 стебла
Консервована кукурудза
2–3 ст. л
Майонез
2–3 ст. л
Сіль
Перець

Приготування

  1. Почніть з ковбасок — їх варто нарізати невеликими кружечками чи півкільцями. Якщо вони занадто довгі чи товсті, поділіть їх на менші шматочки. Перекладіть у велику салатну миску.

  2. Помідори добре промийте та розріжте навпіл або на четвертинки, залежно від розміру.

  3. Огірок очищати не потрібно, якщо шкірка тонка. Наріжте його маленькими кубиками.

  4. Обирайте улюблений твердий сир — він повинен мати виражений смак, але добре поєднуватися з іншими інгредієнтами. Наріжте його невеликими кубиками чи натріть на велику тертку.

  5. Наріжте цибулю дрібно, використовуйте як зелену частину, так і трохи білої.

  6. Якщо бажаєте, додайте 2–3 ложки кукурудзи, попередньо зцідивши зайву рідину.

  7. Додайте майонез — 2–3 ст. л. Можна використати легкий чи домашній. Акуратно перемішайте.

  8. Спробуйте салат і, за потреби, додайте трохи солі та перцю. Якщо любите гострі нотки — додайте дрібку сушеного часнику чи паприки.

Салат найкраще смакує одразу після приготування, але якщо його настояти у холодильнику 15–20 хв, смаки ще краще поєднаються. Подавайте як самостійну страву чи з хрусткими грінками, свіжим хлібом або печеною картоплею.

Порада:

Якщо хочете зробити салат ще легшим, замініть майонез на йогуртову заправку або змішайте майонез із ложкою сметани — так буде менш жирно, але не менш смачно.

Цей салат — справжній рятівник для зайнятих господинь: готується швидко, має апетитний вигляд, а головне — тішить смаком. Спробуйте та переконаєтеся самі.

Смачного!

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