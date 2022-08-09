Салат із пастою: простий та швидкий рецепт

Салат із пастою, сиром, м'ясом та помідорами, приправлений зеленню та заправлений сумішшю лимонного соку, бальзамічного оцту та оливкової олії може бути чудовим гарніром або закускою.

Цей салат готуватиметься дуже швидко, але завжди користується на столі великим успіхом.

Складники

паста пенне — 2 скл.

швейцарський сир – 0,5 скл.

прошуто, салямі, шинка або будь-яке інше улюблене м'ясо — 0,5 скл.

помідор — 1 шт.

червона цибуля — 3 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

бальзамічний оцет – 1 ст. л.

оливкова олія — 2 ст. л.

базилік – 1 ст. л.

петрушка – 1 ст. л.

орегано сушений – 0,5 ст. л.

шпинат — 1 скл.

сіль та перець за смаком

Приготування

Відваріть пасту.

Поки вона вариться, наріжте кубиками помідор, м'ясо та сир. Дрібно наріжте базилік та петрушку. Наріжте дрібно цибулю.

Змішайте бальзамічний оцет, лимон та оливкову олію.

Коли макарони будуть готові, додайте їх у миску до решти інгредієнтів та полийте заправкою. Перемішайте і приправте сіллю і перцем за смаком.

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