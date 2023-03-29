Салат з пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом: швидкий рецепт

Для салату нам потрібно лише нарізати всі інгредієнти та заправити майонезом.
Такий салат простий і швидкий у приготуванні, адже для нього вам не доведеться нічого варити чи смажити. Виходить легким, свіжим із солодкуватим смаком, який йому надають крабові палички та ананаси.
Складники
- пекінська капуста – 500 г;
- крабові палички – 250 г;
- кукурудза консервована – 200 г;
- консервований ананас – 150 г;
- помідор – 1 шт.;
- перець чорний мелений, сіль;
- зелень;
- майонез.
Приготування
Пекінську капусту вимийте та наріжте кубиками.
З кукурудзи та ананасів злийте рідину.
Крабові палички, ананаси, помідор наріжте великими шматочками.
Усі нарізані інгредієнти – пекінську капусту, крабові палички, ананаси, кукурудзу, помідор – викладіть у салатник. Додайте сіль, перець, майонез до смаку, ретельно перемішайте.
Салат прикрасьте зеленню.
Поради
- Для салату можна використовувати майонез із невеликою кількістю жиру.
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