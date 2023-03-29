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Салат з пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом: швидкий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
687
Час на прочитання
1 хв
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Салат з пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом: швидкий рецепт

Фото: Credits

Для салату нам потрібно лише нарізати всі інгредієнти та заправити майонезом.

Такий салат простий і швидкий у приготуванні, адже для нього вам не доведеться нічого варити чи смажити. Виходить легким, свіжим із солодкуватим смаком, який йому надають крабові палички та ананаси.

Складники

  • пекінська капуста – 500 г;
  • крабові палички – 250 г;
  • кукурудза консервована – 200 г;
  • консервований ананас – 150 г;
  • помідор – 1 шт.;
  • перець чорний мелений, сіль;
  • зелень;
  • майонез.

Приготування

Пекінську капусту вимийте та наріжте кубиками.

З кукурудзи та ананасів злийте рідину.

Крабові палички, ананаси, помідор наріжте великими шматочками.

Усі нарізані інгредієнти – пекінську капусту, крабові палички, ананаси, кукурудзу, помідор – викладіть у салатник. Додайте сіль, перець, майонез до смаку, ретельно перемішайте.

Салат прикрасьте зеленню.

Поради

  • Для салату можна використовувати майонез із невеликою кількістю жиру.

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Дата публікації
Перегляди
687
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