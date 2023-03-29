Салат з пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом: швидкий рецепт

Для салату нам потрібно лише нарізати всі інгредієнти та заправити майонезом.

Такий салат простий і швидкий у приготуванні, адже для нього вам не доведеться нічого варити чи смажити. Виходить легким, свіжим із солодкуватим смаком, який йому надають крабові палички та ананаси.

Складники

пекінська капуста – 500 г;

крабові палички – 250 г;

кукурудза консервована – 200 г;

консервований ананас – 150 г;

помідор – 1 шт.;

перець чорний мелений, сіль;

зелень;

майонез.

Приготування

Пекінську капусту вимийте та наріжте кубиками.

З кукурудзи та ананасів злийте рідину.

Крабові палички, ананаси, помідор наріжте великими шматочками.

Усі нарізані інгредієнти – пекінську капусту, крабові палички, ананаси, кукурудзу, помідор – викладіть у салатник. Додайте сіль, перець, майонез до смаку, ретельно перемішайте.

Салат прикрасьте зеленню.

Поради

Для салату можна використовувати майонез із невеликою кількістю жиру.

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