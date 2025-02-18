Салат із пекінської капусти з куркою, кукурудзою та сухариками: рецепт легкої та корисної страви

Завдяки пекінській капусті він виходить свіжим, легким і чудово поєднується з курячим філе, кукурудзою, яйцями та хрусткими сухариками. Як заправку замість майонезу використовуйте грецький йогурт або сметану.

Інгредієнти куряче філе 300 г пекінська капуста 400 г яйця курячі 3 шт. консервована кукурудза 200 г сухарики 1/2 пачки майонез сіль перець чорний мелений олія

Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть, поперчіть. Розігрійте сковороду, змастіть олією і обсмажте його з двох боків 7-8 хвилин до золотистого кольору. Остудіть і розберіть на волокна. Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте невеликими кубиками. З консервованої кукурудзи злийте рідину. Пекінську капусту промийте, обсушіть і тонко наріжте соломкою. У миску викладіть куряче філе, яйця, пекінську капусту, кукурудзу. Потім посоліть, заправте майонезом та перемішайте. Викладіть салат на блюдо та посипте сухариками. Перед подаванням перемішайте.

Поради:

Сухарики використовуйте будь-які.

Куряче філе можна відварити.

Можна прикрасити салат кільцями червоної цибулі.

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