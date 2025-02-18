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Салат із пекінської капусти з куркою, кукурудзою та сухариками: рецепт легкої та корисної страви

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
86 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
48
Час на прочитання
1 хв
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Салат із пекінської капусти з куркою, кукурудзою та сухариками: рецепт легкої та корисної страви

Салат з пекінської капусти з куркою, кукурудзою та сухариками / Фото: Credits

Готовий салат подайте одразу до столу, інакше сухарики стануть м'якими та смак зміниться.

Завдяки пекінській капусті він виходить свіжим, легким і чудово поєднується з курячим філе, кукурудзою, яйцями та хрусткими сухариками. Як заправку замість майонезу використовуйте грецький йогурт або сметану.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
пекінська капуста
400 г
яйця курячі
3 шт.
консервована кукурудза
200 г
сухарики
1/2 пачки
майонез
сіль
перець чорний мелений
олія
  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть, поперчіть. Розігрійте сковороду, змастіть олією і обсмажте його з двох боків 7-8 хвилин до золотистого кольору. Остудіть і розберіть на волокна.
  2. Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте невеликими кубиками.
  3. З консервованої кукурудзи злийте рідину.
  4. Пекінську капусту промийте, обсушіть і тонко наріжте соломкою.
  5. У миску викладіть куряче філе, яйця, пекінську капусту, кукурудзу. Потім посоліть, заправте майонезом та перемішайте.
  6. Викладіть салат на блюдо та посипте сухариками. Перед подаванням перемішайте.

Поради:

  • Сухарики використовуйте будь-які.
  • Куряче філе можна відварити.
  • Можна прикрасити салат кільцями червоної цибулі.

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