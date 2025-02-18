Салат із пекінської капусти з куркою, кукурудзою та сухариками: рецепт легкої та корисної страви

Готовий салат подайте одразу до столу, інакше сухарики стануть м'якими та смак зміниться.
Завдяки пекінській капусті він виходить свіжим, легким і чудово поєднується з курячим філе, кукурудзою, яйцями та хрусткими сухариками. Як заправку замість майонезу використовуйте грецький йогурт або сметану.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- пекінська капуста
- 400 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- консервована кукурудза
- 200 г
- сухарики
- 1/2 пачки
- майонез
- сіль
- перець чорний мелений
- олія
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть, поперчіть. Розігрійте сковороду, змастіть олією і обсмажте його з двох боків 7-8 хвилин до золотистого кольору. Остудіть і розберіть на волокна.
- Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте невеликими кубиками.
- З консервованої кукурудзи злийте рідину.
- Пекінську капусту промийте, обсушіть і тонко наріжте соломкою.
- У миску викладіть куряче філе, яйця, пекінську капусту, кукурудзу. Потім посоліть, заправте майонезом та перемішайте.
- Викладіть салат на блюдо та посипте сухариками. Перед подаванням перемішайте.
Поради:
- Сухарики використовуйте будь-які.
- Куряче філе можна відварити.
- Можна прикрасити салат кільцями червоної цибулі.
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