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Салат із редиски з яйцем та огірком: рецепт простої та корисної страви

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
48 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
291
Час на прочитання
1 хв
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Салат із редиски з яйцем та огірком: рецепт простої та корисної страви

Салат з редьки з яйцем та огірком / Фото: Credits

Приготуйте весняний, легкий і хрумкий салат із редиски, огірка, варених яєць та зеленої цибулі. Салат готується за 5 хвилин, тільки заздалегідь відваріть яйця. Заправте його майонезом, сметаною чи натуральним йогуртом.

Інгредієнти

редиска
200 г
огірок
1 шт.
яйця
2 шт.
сметана
100 г
цибуля зелена
перець чорний мелений
сіль
  1. Яйця відваріть 10 хвилин після закипання. Остудіть, очистіть і наріжте кубиками.
  2. Редиску, огірок і цибуля зелена промийте під проточною водою. Обсушіть паперовим рушником. Редиску та огірок наріжте півкільцями, цибулю - дрібно.
  3. У мисці з'єднайте яйця, редиску, огірок, зелену цибулю. Посоліть, поперчіть. Додайте сметану і добре перемішайте.
  4. Викладіть у салатник і подавайте до столу.

Поради:

Кількість овочів та зелені використовуйте на свій смак.

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