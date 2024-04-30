Салат із редиски з яйцем та огірком: рецепт простої та корисної страви

Приготуйте весняний, легкий і хрумкий салат із редиски, огірка, варених яєць та зеленої цибулі. Салат готується за 5 хвилин, тільки заздалегідь відваріть яйця. Заправте його майонезом, сметаною чи натуральним йогуртом.