Салат із редиски з яйцем та огірком: рецепт простої та корисної страви

Приготуйте весняний, легкий і хрумкий салат із редиски, огірка, варених яєць та зеленої цибулі. Салат готується за 5 хвилин, тільки заздалегідь відваріть яйця. Заправте його майонезом, сметаною чи натуральним йогуртом.
Інгредієнти
- редиска
- 200 г
- огірок
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- сметана
- 100 г
- цибуля зелена
- перець чорний мелений
- сіль
- Яйця відваріть 10 хвилин після закипання. Остудіть, очистіть і наріжте кубиками.
- Редиску, огірок і цибуля зелена промийте під проточною водою. Обсушіть паперовим рушником. Редиску та огірок наріжте півкільцями, цибулю - дрібно.
- У мисці з'єднайте яйця, редиску, огірок, зелену цибулю. Посоліть, поперчіть. Додайте сметану і добре перемішайте.
- Викладіть у салатник і подавайте до столу.
Поради:
Кількість овочів та зелені використовуйте на свій смак.
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