- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат з редиски, капусти, яйця та зелені: рецепт легкої весняної страви
Легкий, корисний салат, який одним із перших з'являється на вашому столі.
Ароматний, хрумкий овочевий салат стане чудовим доповненням для будь-якої м'ясної страви.
Інгредієнти
- редиска
- 200 г
- капуста білокачанна
- 200 г
- огірки
- 1 шт.
- яйця курячі
- 1 шт.
- сметана
- 100 г
- часник
- 2 зубчики
- зелень (петрушка, кріп, цибуля зелена)
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання.
Остудіть, очистіть та наріжте на середні кубики.
Овочі ретельно помийте, у редиски та огірка обріжте кінчики з двох боків і наріжте півкільцями чи кільцями залежно від розміру овочів.
Капусту наріжте соломкою.
Часник очистіть та подрібніть.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У глибоку миску викладіть редиску, капусту, огірок, часник, зелень, яйця, перець чорний мелений, сіль.
Акуратно перемішайте, заправте сметаною та ще раз перемішайте.
Викладіть у салатник.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності, або замініть її на натуральний йогурт.
Читайте також: