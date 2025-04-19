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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Салат з редиски, капусти, яйця та зелені: рецепт легкої весняної страви

Легкий, корисний салат, який одним із перших з'являється на вашому столі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
116 ккал
Салат з редиски капусти яйця та зелені

Салат з редиски капусти яйця та зелені / © Credits

Ароматний, хрумкий овочевий салат стане чудовим доповненням для будь-якої м'ясної страви.

Інгредієнти

редиска
200 г
капуста білокачанна
200 г
огірки
1 шт.
яйця курячі
1 шт.
сметана
100 г
часник
2 зубчики
зелень (петрушка, кріп, цибуля зелена)
перець чорний мелений
сіль

  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання.

  2. Остудіть, очистіть та наріжте на середні кубики.

  3. Овочі ретельно помийте, у редиски та огірка обріжте кінчики з двох боків і наріжте півкільцями чи кільцями залежно від розміру овочів.

  4. Капусту наріжте соломкою.

  5. Часник очистіть та подрібніть.

  6. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  7. У глибоку миску викладіть редиску, капусту, огірок, часник, зелень, яйця, перець чорний мелений, сіль.

  8. Акуратно перемішайте, заправте сметаною та ще раз перемішайте.

  9. Викладіть у салатник.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності, або замініть її на натуральний йогурт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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