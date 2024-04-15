Салат із шинкою, чорносливом та огірком: рецепт ефектної страви

Приготуйте святковий, яскравий, листковий салат із неповторним смаком. Головним інгредієнтом страви є копчений чорнослив, який надасть салату особливої пікантності. Для складання салату використовуйте формувальне кільце або прозорий салатник.
Шинку, огірки, яйця, чорнослив і сир наріжте, а цибулю замаринуйте. Викладіть шарами і просочіть соусом із майонезу та сметани.
Інгредієнти:
- шинка – 250 г;
- яйця – 3 шт.;
- огірки свіжі – 2 шт.;
- червона цибуля – 1 шт;
- чорнослив копчений – 100 г;
- сир твердий – 150 г;
- сметана;
- майонез;
- сіль.
Для маринування цибулі:
- вода (окріп) – 100 г;
- цукор – 1 ч. л.;
- оцет 9% – 1 ч. л.;
- сіль – щіпка.
Приготування:
- Червону цибулю очистіть, помийте та наріжте кубиками. Додайте цукор, оцет та сіль. Перемішайте та залийте окропом на п'ять хвилин. Воду злийте.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Очистіть, остудіть і натріть на дрібну тертку.
- Свіжі огірки та м'який чорнослив промийте, обсушіть та наріжте соломкою.
- Шинку також наріжте соломкою.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Для соусу сметану з'єднайте навпіл із майонезом.
- На плоску тарілку встановіть формувальне кільце.
- Салат викладайте шарами в такому порядку: свіжі огірки змастіть соусом, шинку також змастіть соусом. Потім викладіть мариновану цибулю. Далі яйця злегка посоліть. Чорнослив змастіть соусом. Останній шар – твердий сир.
- Салат накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30-50 хвилин. Перед подаванням на стіл зніміть кільце для формування.
Поради:
- Салат можна просочити лише майонезом.
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