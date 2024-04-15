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Салат із шинкою, чорносливом та огірком: рецепт ефектної страви

Салат із шинкою, чорносливом та огірком: рецепт ефектної страви

Салат з шинкою чорносливом та огірком / Фото: Credits

Приготуйте святковий, яскравий, листковий салат із неповторним смаком. Головним інгредієнтом страви є копчений чорнослив, який надасть салату особливої пікантності. Для складання салату використовуйте формувальне кільце або прозорий салатник.

Шинку, огірки, яйця, чорнослив і сир наріжте, а цибулю замаринуйте. Викладіть шарами і просочіть соусом із майонезу та сметани.

Інгредієнти:

  • шинка – 250 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • огірки свіжі – 2 шт.;
  • червона цибуля – 1 шт;
  • чорнослив копчений – 100 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • сметана;
  • майонез;
  • сіль.

Для маринування цибулі:

  • вода (окріп) – 100 г;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • оцет 9% – 1 ч. л.;
  • сіль – щіпка.

Приготування:

  1. Червону цибулю очистіть, помийте та наріжте кубиками. Додайте цукор, оцет та сіль. Перемішайте та залийте окропом на п'ять хвилин. Воду злийте.
  2. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Очистіть, остудіть і натріть на дрібну тертку.
  3. Свіжі огірки та м'який чорнослив промийте, обсушіть та наріжте соломкою.
  4. Шинку також наріжте соломкою.
  5. Твердий сир натріть на велику тертку.
  6. Для соусу сметану з'єднайте навпіл із майонезом.
  7. На плоску тарілку встановіть формувальне кільце.
  8. Салат викладайте шарами в такому порядку: свіжі огірки змастіть соусом, шинку також змастіть соусом. Потім викладіть мариновану цибулю. Далі яйця злегка посоліть. Чорнослив змастіть соусом. Останній шар – твердий сир.
  9. Салат накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30-50 хвилин. Перед подаванням на стіл зніміть кільце для формування.

Поради:

  • Салат можна просочити лише майонезом.

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