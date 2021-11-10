Салат з відвареною яловичиною, простий рецепт

Настання холодів багато змінює у звичайному житті, вносячи корективи і в наш раціон.
На зміну легким овочевим салатам приходять калорійніші м'ясні, що містять повний набір необхідних організму речовин і дають заряд енергії на цілий день.
Приготований на сніданок або обід салат із відвареною яловичиною – це гармонійне поєднання м'ясних білків, овочевої клітковини та корисних ненасичених жирів домашнього майонезу.
Інгредієнти:
- 250 г яловичини
- 2 маринованих огірка
- 0,5 цибулини
- 0,5 моркви
- 1 зубок часнику
- 2 столові ложки майонезу
- 0,5 чайної ложки гірчиці
- олія
Приготування
Моркву та цибулю очистити. Моркву нарізати соломкою, а цибуля – півкільцями. Підготовлені овочі обсмажити в олії до золотистого кольору.
Відварену яловичину і мариновані огірки нарізати брусочками, з'єднати і додати моркву з цибулею.
Майонез із гірчицею вимішати до однорідного стану, додати пропущений через прес часник, добре розтерти і заправити салат.
Перед подаванням салат із відвареною яловичиною витримати в холодильнику.
На замітку
Замість яловичини можна використовувати пісну свинину, філе індички, відварену або копчену курятину, відварений язик.
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