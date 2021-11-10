Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Салат з відвареною яловичиною, простий рецепт

Салат з відвареною яловичиною, простий рецепт

Credits

Настання холодів багато змінює у звичайному житті, вносячи корективи і в наш раціон.

На зміну легким овочевим салатам приходять калорійніші м'ясні, що містять повний набір необхідних організму речовин і дають заряд енергії на цілий день.

Приготований на сніданок або обід салат із відвареною яловичиною – це гармонійне поєднання м'ясних білків, овочевої клітковини та корисних ненасичених жирів домашнього майонезу.

Інгредієнти:

  • 250 г яловичини
  • 2 маринованих огірка
  • 0,5 цибулини
  • 0,5 моркви
  • 1 зубок часнику
  • 2 столові ложки майонезу
  • 0,5 чайної ложки гірчиці
  • олія

Приготування

Моркву та цибулю очистити. Моркву нарізати соломкою, а цибуля – півкільцями. Підготовлені овочі обсмажити в олії до золотистого кольору.

Відварену яловичину і мариновані огірки нарізати брусочками, з'єднати і додати моркву з цибулею.

Майонез із гірчицею вимішати до однорідного стану, додати пропущений через прес часник, добре розтерти і заправити салат.

Перед подаванням салат із відвареною яловичиною витримати в холодильнику.

На замітку

Замість яловичини можна використовувати пісну свинину, філе індички, відварену або копчену курятину, відварений язик.

Читайте також:

Наступна публікація