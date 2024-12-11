Салат з яловичиною: вишуканий рецепт до святкового столу

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує гармонію смаків та естетичне подавання. Витончене поєднання соковитої яловичини, свіжих овочів і пікантної заправки неодмінно завоює серця ваших гостей та рідних.

Цей рецепт салату зі сторінки Liliya.cooking стане чудовим вибором для будь-якої нагоди. Він поєднує ніжну яловичину, овочі та запашну заправку, яка гармонійно доповнює смак кожного інгредієнта. Готується швидко та має апетитний вигляд.

Інгредієнти яловичина 300 г мікс салату 70 г помідори чері 100 г перець болгарський 1 шт. цибуля 1 шт. насіння кунжуту соус соєвий 2 ст. л. сіль перець олія оливкова 1 ст. л. гірчиця у зернах 1 ч. л. мед 0,5 ч. л. заправка бальзамічна 2 ст. л.

Приготування:

Для початку ретельно промийте яловичину під холодною водою та просушіть паперовими рушниками. Потім наріжте м’ясо тонкими скибочками товщиною близько 0,5 см. Для маринаду додайте до яловичини сіль, перець і столову ложку соєвого соусу. Залиште м’ясо маринуватися, поки підготуєте решту інгредієнтів. Візьміть свіжі помідори чері та розріжте їх на половинки. Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте тонкими смужками. Цибулю наріжте півкільцями. Для створення ідеального соусу змішайте в мисці оливкову олію, соєвий соус, гірчицю у зернах, мед і бальзамічну заправку. Добре перемішайте до однорідної консистенції. На розігріту пательню додайте кілька крапель олії. Обережно викладіть шматочки яловичини та обсмажуйте їх буквально по 1 хвилині з кожного боку. Це дозволить зберегти соковитість м’яса. Не пересмажуйте, інакше воно втратить ніжність. На тарілку викладіть мікс салату, додайте зверху нарізані овочі: чері, болгарський перець і цибулю. Рівномірно розподіліть обсмажені шматочки яловичини. Полийте салат заправкою та посипте зверху насінням кунжуту для додаткового аромату й текстури.

Поради:

Цей салат матиме чудовий вигляд на великій тарілці з додаванням свіжої зелені. Його можна подавати як окрему страву чи як гарнір до основної.

Обов’язково спробуйте приготувати і ваш стіл стане ще вишуканішим.

Смачного!

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