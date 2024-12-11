Салат з яловичиною: вишуканий рецепт до святкового столу

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує гармонію смаків та естетичне подавання. Витончене поєднання соковитої яловичини, свіжих овочів і пікантної заправки неодмінно завоює серця ваших гостей та рідних.
Цей рецепт салату зі сторінки Liliya.cooking стане чудовим вибором для будь-якої нагоди. Він поєднує ніжну яловичину, овочі та запашну заправку, яка гармонійно доповнює смак кожного інгредієнта. Готується швидко та має апетитний вигляд.
Інгредієнти
- яловичина
- 300 г
- мікс салату
- 70 г
- помідори чері
- 100 г
- перець болгарський
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- насіння кунжуту
- соус соєвий
- 2 ст. л.
- сіль
- перець
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- гірчиця у зернах
- 1 ч. л.
- мед
- 0,5 ч. л.
- заправка бальзамічна
- 2 ст. л.
Приготування:
- Для початку ретельно промийте яловичину під холодною водою та просушіть паперовими рушниками.
- Потім наріжте м’ясо тонкими скибочками товщиною близько 0,5 см.
- Для маринаду додайте до яловичини сіль, перець і столову ложку соєвого соусу. Залиште м’ясо маринуватися, поки підготуєте решту інгредієнтів.
- Візьміть свіжі помідори чері та розріжте їх на половинки.
- Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте тонкими смужками.
- Цибулю наріжте півкільцями.
- Для створення ідеального соусу змішайте в мисці оливкову олію, соєвий соус, гірчицю у зернах, мед і бальзамічну заправку. Добре перемішайте до однорідної консистенції.
- На розігріту пательню додайте кілька крапель олії. Обережно викладіть шматочки яловичини та обсмажуйте їх буквально по 1 хвилині з кожного боку. Це дозволить зберегти соковитість м’яса. Не пересмажуйте, інакше воно втратить ніжність.
- На тарілку викладіть мікс салату, додайте зверху нарізані овочі: чері, болгарський перець і цибулю. Рівномірно розподіліть обсмажені шматочки яловичини. Полийте салат заправкою та посипте зверху насінням кунжуту для додаткового аромату й текстури.
Поради:
- Цей салат матиме чудовий вигляд на великій тарілці з додаванням свіжої зелені. Його можна подавати як окрему страву чи як гарнір до основної.
Обов’язково спробуйте приготувати і ваш стіл стане ще вишуканішим.
Смачного!
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