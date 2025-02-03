Салат з яєчних і печінкових млинців з маринованими огірками та цибулею: незвичайний рецепт

Приготуйте незвичайний салат з яєчних і печінкових млинців, який прикрасить будь-який святковий стіл.
Насмажте печінкові та яєчні млинці, наріжте їх соломкою, замаринуйте цибулю, додайте мариновані огірочки, заправте соусом зі сметани та гірчиці.
Інгредієнти:
- огірки мариновані – 3 шт.
- зелень
Для маринування цибулі:
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- вода – 50 мл
- цукор – 1 ч. л.
- сіль
Для соусу:
- сметана – 3 ст. л.
- гірчиця у зернах – 1 ч. л.
- сіль
Для печінкових млинців:
- печінка куряча – 250 г
- яйце куряче – 1 шт.
- молоко – 70 мл
- борошно пшеничне – 1 ст. л. (з гіркою)
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
Для яєчних млинців:
- яйця курячі – 3 шт.
- молоко – 3 ст. л.
- сіль
Приготування:
- Цибулю помийте, очистьте і наріжте півкільцями. Залийте водою, додайте оцет, цукор, сіль, перемішайте та залиште на десять хвилин. Відкиньте на сито.
- Печінку промийте, видаліть прожилки.
- Цибулю очистьте і наріжте шматочками.
- До блендера покладіть печінку, цибулю, яйце, борошно, чорний мелений перець, сіль, влийте молоко та збийте до однорідної маси. Посмажте млинці на змащеній олією гарячій сковороді з двох боків до золотавого кольору. Розріжте їх на дві частини та наріжте тонкою соломкою.
- Яйця з'єднайте з молоком і сіллю, збийте віничком та посмажте так само, як і печінкові млинці. Трохи остудіть, згорніть у рулет і наріжте тонкою соломкою.
- Для соусу з'єднайте сметану, гірчицю і сіль, перемішайте.
- Огірки наріжте соломкою.
- До миски викладіть печінкові та яєчні млинці, мариновану цибулю, огірки, заправте соусом. Акуратно перемішайте, викладіть до салатника і прикрасьте зеленню.
Поради:
- Замість соусу можна використовувати майонез.
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