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Салат з яєчних і печінкових млинців з маринованими огірками та цибулею: незвичайний рецепт

Салат з яєчних і печінкових млинців з маринованими огірками та цибулею: незвичайний рецепт

Мариновані огірки / Фото: Credits

Приготуйте незвичайний салат з яєчних і печінкових млинців, який прикрасить будь-який святковий стіл.

Насмажте печінкові та яєчні млинці, наріжте їх соломкою, замаринуйте цибулю, додайте мариновані огірочки, заправте соусом зі сметани та гірчиці.

Інгредієнти:

  • огірки мариновані – 3 шт.
  • зелень

Для маринування цибулі:

  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • вода – 50 мл
  • цукор – 1 ч. л.
  • сіль

Для соусу:

  • сметана – 3 ст. л.
  • гірчиця у зернах – 1 ч. л.
  • сіль

Для печінкових млинців:

  • печінка куряча – 250 г
  • яйце куряче – 1 шт.
  • молоко – 70 мл
  • борошно пшеничне – 1 ст. л. (з гіркою)
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • перець чорний мелений
  • сіль
  • олія

Для яєчних млинців:

  • яйця курячі – 3 шт.
  • молоко – 3 ст. л.
  • сіль

Приготування:

  • Цибулю помийте, очистьте і наріжте півкільцями. Залийте водою, додайте оцет, цукор, сіль, перемішайте та залиште на десять хвилин. Відкиньте на сито.
  • Печінку промийте, видаліть прожилки.
  • Цибулю очистьте і наріжте шматочками.
  • До блендера покладіть печінку, цибулю, яйце, борошно, чорний мелений перець, сіль, влийте молоко та збийте до однорідної маси. Посмажте млинці на змащеній олією гарячій сковороді з двох боків до золотавого кольору. Розріжте їх на дві частини та наріжте тонкою соломкою.
  • Яйця з'єднайте з молоком і сіллю, збийте віничком та посмажте так само, як і печінкові млинці. Трохи остудіть, згорніть у рулет і наріжте тонкою соломкою.
  • Для соусу з'єднайте сметану, гірчицю і сіль, перемішайте.
  • Огірки наріжте соломкою.
  • До миски викладіть печінкові та яєчні млинці, мариновану цибулю, огірки, заправте соусом. Акуратно перемішайте, викладіть до салатника і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Замість соусу можна використовувати майонез.

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