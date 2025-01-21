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Салат з язиком і грибами: рецепт смачної страви

Салат з язиком і грибами: рецепт смачної страви

Салат з язиком і огірком / Фото: Credits

Ця страва поєднує ніжність вареного язика, аромат смажених печериць і свіжість маринованих огірочків. Якщо ви шукаєте ідею для нового цікавого салату, обов’язково спробуйте цей рецепт.

На сторінці trokhlib_liliya поділилися вишуканим рецептом салату, який стане справжньою окрасою вашого столу. 

Інгредієнти

Язик свинячий  
2 шт.
Печериці  
300 г
Цибуля  
1 шт.
Яйця  
4 шт.
Мариновані огірки  
4 шт.
Майонез  
150 г
Олія
Сіль
Перець

Приготування

  1. Спочатку ретельно промийте свинячі язики під проточною водою. 
  2. Поставте їх варитися у великій каструлі на середньому вогні. Варіть близько 1,5 години, додавши у бульйон одну цибулину, лавровий лист, сіль та перець до свого смаку.
  3. Як тільки язики зваряться, одразу помістіть їх під струмінь холодної води — це допоможе легко зняти шкірку. Після очищення наріжте язик кубиками.
  4. Печериці ретельно промийте та наріжте тонкими скибочками. 
  5. Дрібно наріжте цибулю. 
  6. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії, обсмажте цибулю до золотистого кольору, а потім додайте гриби. Смажте все разом до повного випаровування рідини. Посоліть і поперчіть до свого смаку.
  7. Відваріть яйця, остудіть і почистіть від шкарлупи. Натріть на дрібній тертці.
  8. Наріжте мариновані огірочки тонкою соломкою.

Салат з язиком і грибами виглядає найкраще, якщо його формувати шарами, використовуючи кулінарне кільце. Це додає страві охайності та дозволяє кожному інгредієнту залишатися на своєму місці.

  • Перший шар: викладіть нарізаний кубиками язик, рівномірно розподіліть і злегка утрамбуйте. Змастіть тонким шаром майонезу.
  • Другий шар: додайте нарізані соломкою мариновані огірочки. Також змастіть майонезом.
  • Третій шар: викладіть обсмажені печериці з цибулею, рівномірно розподіливши по поверхні. Знову покрийте шар майонезом.
  • Завершальний шар: натріть яйця на дрібній тертці та акуратно викладіть їх поверх салату.

Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню — петрушкою або кропом.

Поради:

  • Якщо хочете зекономити час, язик можна відварити заздалегідь, а потім зберігати у холодильнику до моменту приготування.
  • Для насиченішого смаку до печериць можна додати трохи вершкового масла під час смаження.
  • Якщо немає кулінарного кільця, можна формувати салат у звичайному глибокому салатнику.

Цей салат із язиком і грибами ідеально підійде як для святкового столу, так і для затишної сімейної вечері. Він має ефектний вигляд, багатий смак і точно сподобається вашим гостям.

Смачного!

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