Салат з язиком і грибами: рецепт смачної страви

Ця страва поєднує ніжність вареного язика, аромат смажених печериць і свіжість маринованих огірочків. Якщо ви шукаєте ідею для нового цікавого салату, обов’язково спробуйте цей рецепт.
На сторінці trokhlib_liliya поділилися вишуканим рецептом салату, який стане справжньою окрасою вашого столу.
Інгредієнти
- Язик свинячий
- 2 шт.
- Печериці
- 300 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Яйця
- 4 шт.
- Мариновані огірки
- 4 шт.
- Майонез
- 150 г
- Олія
- Сіль
- Перець
Приготування
- Спочатку ретельно промийте свинячі язики під проточною водою.
- Поставте їх варитися у великій каструлі на середньому вогні. Варіть близько 1,5 години, додавши у бульйон одну цибулину, лавровий лист, сіль та перець до свого смаку.
- Як тільки язики зваряться, одразу помістіть їх під струмінь холодної води — це допоможе легко зняти шкірку. Після очищення наріжте язик кубиками.
- Печериці ретельно промийте та наріжте тонкими скибочками.
- Дрібно наріжте цибулю.
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії, обсмажте цибулю до золотистого кольору, а потім додайте гриби. Смажте все разом до повного випаровування рідини. Посоліть і поперчіть до свого смаку.
- Відваріть яйця, остудіть і почистіть від шкарлупи. Натріть на дрібній тертці.
- Наріжте мариновані огірочки тонкою соломкою.
Салат з язиком і грибами виглядає найкраще, якщо його формувати шарами, використовуючи кулінарне кільце. Це додає страві охайності та дозволяє кожному інгредієнту залишатися на своєму місці.
- Перший шар: викладіть нарізаний кубиками язик, рівномірно розподіліть і злегка утрамбуйте. Змастіть тонким шаром майонезу.
- Другий шар: додайте нарізані соломкою мариновані огірочки. Також змастіть майонезом.
- Третій шар: викладіть обсмажені печериці з цибулею, рівномірно розподіливши по поверхні. Знову покрийте шар майонезом.
- Завершальний шар: натріть яйця на дрібній тертці та акуратно викладіть їх поверх салату.
Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню — петрушкою або кропом.
Поради:
- Якщо хочете зекономити час, язик можна відварити заздалегідь, а потім зберігати у холодильнику до моменту приготування.
- Для насиченішого смаку до печериць можна додати трохи вершкового масла під час смаження.
- Якщо немає кулінарного кільця, можна формувати салат у звичайному глибокому салатнику.
Цей салат із язиком і грибами ідеально підійде як для святкового столу, так і для затишної сімейної вечері. Він має ефектний вигляд, багатий смак і точно сподобається вашим гостям.
Смачного!
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