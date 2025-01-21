Салат з язиком і грибами: рецепт смачної страви

Ця страва поєднує ніжність вареного язика, аромат смажених печериць і свіжість маринованих огірочків. Якщо ви шукаєте ідею для нового цікавого салату, обов’язково спробуйте цей рецепт.

На сторінці trokhlib_liliya поділилися вишуканим рецептом салату, який стане справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти Язик свинячий 2 шт. Печериці 300 г Цибуля 1 шт. Яйця 4 шт. Мариновані огірки 4 шт. Майонез 150 г Олія Сіль Перець

Приготування

Спочатку ретельно промийте свинячі язики під проточною водою. Поставте їх варитися у великій каструлі на середньому вогні. Варіть близько 1,5 години, додавши у бульйон одну цибулину, лавровий лист, сіль та перець до свого смаку. Як тільки язики зваряться, одразу помістіть їх під струмінь холодної води — це допоможе легко зняти шкірку. Після очищення наріжте язик кубиками. Печериці ретельно промийте та наріжте тонкими скибочками. Дрібно наріжте цибулю. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії, обсмажте цибулю до золотистого кольору, а потім додайте гриби. Смажте все разом до повного випаровування рідини. Посоліть і поперчіть до свого смаку. Відваріть яйця, остудіть і почистіть від шкарлупи. Натріть на дрібній тертці. Наріжте мариновані огірочки тонкою соломкою.

Салат з язиком і грибами виглядає найкраще, якщо його формувати шарами, використовуючи кулінарне кільце. Це додає страві охайності та дозволяє кожному інгредієнту залишатися на своєму місці.

Перший шар: викладіть нарізаний кубиками язик, рівномірно розподіліть і злегка утрамбуйте. Змастіть тонким шаром майонезу.

Другий шар: додайте нарізані соломкою мариновані огірочки. Також змастіть майонезом.

Третій шар: викладіть обсмажені печериці з цибулею, рівномірно розподіливши по поверхні. Знову покрийте шар майонезом.

Завершальний шар: натріть яйця на дрібній тертці та акуратно викладіть їх поверх салату.

Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню — петрушкою або кропом.

Поради:

Якщо хочете зекономити час, язик можна відварити заздалегідь, а потім зберігати у холодильнику до моменту приготування.

Для насиченішого смаку до печериць можна додати трохи вершкового масла під час смаження.

Якщо немає кулінарного кільця, можна формувати салат у звичайному глибокому салатнику.

Цей салат із язиком і грибами ідеально підійде як для святкового столу, так і для затишної сімейної вечері. Він має ефектний вигляд, багатий смак і точно сподобається вашим гостям.

Смачного!

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