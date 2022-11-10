Салат з журавлиною, беконом та броколі: рецепт корисної та яскравої страви

Зараз сезон журавлини, тому саме час готувати страви з цією надзвичайно корисною ягодою.
Журавлина має тонізувальні властивості, поліпшує розумову й фізичну працездатність, а родзинки - то безперечна користь для нашого серця. Цю страву оцінять і ваші рідні, і гості. Вона легка, поживна, і має на столі привабливий вигляд.
Інгредієнти:
- Качан броколі
- Бекон – 6-8 скибочок
- Сушена журавлина і родзинки (або виноград) – 1 чашка
- Зелена цибуля – 0,5 чашки
- Легкий майонез – 0,5 чашки
- Сметана – 0,5 чашки
- Сік половини лимона
- Сир чедер – 1 чашка
Приготування:
Броколі розібрати на крихітні суцвіття, скласти в миску.
Бекон підсмажити на сковороді до хрускоту і подрібнити.
Журавлину і родзинки замочити в окропі на 5-10 хвилин.
Сир чедер або будь-який не дуже гострий на смак натерти на тертушку.
Змішати сметану з майонезом і додати лимонний сік. Скласти всі складники салату в миску і заправити соусом. Додати за смаком сіль.
Поради:
- Щоб отримати з цитрусових побільше соку, перед тим, як його вичавити, покладіть фрукт на 5 хвилин в гарячу воду.
- Тертушку, на якій ви збираєтесь терти сир, потрібно злегка змастити олією. Сир не буде склеюватися, а тертушка легше відмиється.
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