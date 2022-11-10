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Салат з журавлиною, беконом та броколі: рецепт корисної та яскравої страви

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Салат з журавлиною, беконом та броколі: рецепт корисної та яскравої страви

Фото: Credits

Зараз сезон журавлини, тому саме час готувати страви з цією надзвичайно корисною ягодою.

Журавлина має тонізувальні властивості, поліпшує розумову й фізичну працездатність, а родзинки - то безперечна користь для нашого серця.  Цю страву  оцінять і ваші рідні, і гості. Вона легка, поживна, і має на столі привабливий вигляд.  

Інгредієнти

  • Качан броколі
  • Бекон – 6-8 скибочок
  • Сушена журавлина і родзинки (або виноград) – 1 чашка
  • Зелена цибуля – 0,5 чашки
  • Легкий майонез – 0,5 чашки
  • Сметана – 0,5 чашки
  • Сік половини лимона
  • Сир чедер – 1 чашка 

Приготування:    

Броколі розібрати на крихітні суцвіття, скласти в миску. 

Бекон підсмажити на сковороді до хрускоту і подрібнити.

Журавлину і родзинки замочити в окропі на 5-10 хвилин. 

Сир чедер або будь-який не дуже гострий на смак натерти на тертушку. 

Змішати сметану з майонезом і додати лимонний сік. Скласти всі складники салату в миску і заправити соусом. Додати за смаком сіль. 

Поради:

  • Щоб отримати з цитрусових побільше соку, перед тим, як його вичавити, покладіть фрукт на 5 хвилин в гарячу воду. 
  • Тертушку, на якій ви збираєтесь терти сир, потрібно злегка змастити олією. Сир не буде склеюватися, а тертушка легше відмиється.

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Дата публікації
Перегляди
152
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