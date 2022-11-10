Салат з журавлиною, беконом та броколі: рецепт корисної та яскравої страви

Зараз сезон журавлини, тому саме час готувати страви з цією надзвичайно корисною ягодою.

Журавлина має тонізувальні властивості, поліпшує розумову й фізичну працездатність, а родзинки - то безперечна користь для нашого серця. Цю страву оцінять і ваші рідні, і гості. Вона легка, поживна, і має на столі привабливий вигляд.

Інгредієнти:

Качан броколі

Бекон – 6-8 скибочок

Сушена журавлина і родзинки (або виноград) – 1 чашка

Зелена цибуля – 0,5 чашки

Легкий майонез – 0,5 чашки

Сметана – 0,5 чашки

Сік половини лимона

Сир чедер – 1 чашка

Приготування:

Броколі розібрати на крихітні суцвіття, скласти в миску.

Бекон підсмажити на сковороді до хрускоту і подрібнити.

Журавлину і родзинки замочити в окропі на 5-10 хвилин.

Сир чедер або будь-який не дуже гострий на смак натерти на тертушку.

Змішати сметану з майонезом і додати лимонний сік. Скласти всі складники салату в миску і заправити соусом. Додати за смаком сіль.

Поради:

Щоб отримати з цитрусових побільше соку, перед тим, як його вичавити, покладіть фрукт на 5 хвилин в гарячу воду.

Тертушку, на якій ви збираєтесь терти сир, потрібно злегка змастити олією. Сир не буде склеюватися, а тертушка легше відмиється.

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