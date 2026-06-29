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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Салат за 7 хвилин: простий рецепт, який рятує, коли немає часу готувати

Іноді найкращі рецепти — це ті, для яких не потрібно годинами стояти біля плити. Саме таким варіантом є салат із куркою та овочами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
7 хвилин
Харчова цінність на 100 г
86 ккал
Коментарі
Салат за 7 хвилин tiktok.com/@mil_alexx_pp

Салат за 7 хвилин tiktok.com/@mil_alexx_pp

У сучасному ритмі життя ми дедалі частіше шукаємо страви, які поєднують швидкість приготування, користь і хороший смак. Про рецепт такого салату розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Хрусткі овочі, ніжне куряче філе, солодка кукурудза та пікантне заправлення із зернистої гірчиці створюють збалансовану страву, яка дарує відчуття ситості без важкості.

Інгредієнти

огірок
200 г
варене куряче філе
200 г
солодкий перець
200 г
кукурудза
200 г
майонез
2 ст. л
зерниста гірчиця
2 ч. л
сіль
перець

Приготування

  1. Огірки та солодкий перець наріжте тонкою соломкою.

  2. Варене куряче філе розберіть руками на волокна.

  3. Додайте кукурудзу та перекладіть усі інгредієнти у велику миску.

  4. Для заправлення змішайте майонез із зернистою гірчицею, додайте сіль та перець до свого смаку.

  5. Отриманою сумішшю заправте салат і ретельно перемішайте.

Головна перевага цього рецепта — універсальність. Він може бути швидким перекусом посеред робочого дня або легкою вечерею у кінці насиченого дня.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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