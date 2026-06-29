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Салат за 7 хвилин: простий рецепт, який рятує, коли немає часу готувати
Іноді найкращі рецепти — це ті, для яких не потрібно годинами стояти біля плити. Саме таким варіантом є салат із куркою та овочами.
У сучасному ритмі життя ми дедалі частіше шукаємо страви, які поєднують швидкість приготування, користь і хороший смак. Про рецепт такого салату розповіли на сторінці mil_alexx_pp.
Хрусткі овочі, ніжне куряче філе, солодка кукурудза та пікантне заправлення із зернистої гірчиці створюють збалансовану страву, яка дарує відчуття ситості без важкості.
Інгредієнти
- огірок
- 200 г
- варене куряче філе
- 200 г
- солодкий перець
- 200 г
- кукурудза
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л
- зерниста гірчиця
- 2 ч. л
- сіль
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- перець
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Приготування
Огірки та солодкий перець наріжте тонкою соломкою.
Варене куряче філе розберіть руками на волокна.
Додайте кукурудзу та перекладіть усі інгредієнти у велику миску.
Для заправлення змішайте майонез із зернистою гірчицею, додайте сіль та перець до свого смаку.
Отриманою сумішшю заправте салат і ретельно перемішайте.
Головна перевага цього рецепта — універсальність. Він може бути швидким перекусом посеред робочого дня або легкою вечерею у кінці насиченого дня.