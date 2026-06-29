Салат за 7 хвилин: простий рецепт, який рятує, коли немає часу готувати

Салат за 7 хвилин tiktok.com/@mil_alexx_pp

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У сучасному ритмі життя ми дедалі частіше шукаємо страви, які поєднують швидкість приготування, користь і хороший смак. Про рецепт такого салату розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Хрусткі овочі, ніжне куряче філе, солодка кукурудза та пікантне заправлення із зернистої гірчиці створюють збалансовану страву, яка дарує відчуття ситості без важкості.

Інгредієнти огірок 200 г варене куряче філе 200 г солодкий перець 200 г кукурудза 200 г майонез 2 ст. л зерниста гірчиця 2 ч. л сіль перець

Приготування

Огірки та солодкий перець наріжте тонкою соломкою. Варене куряче філе розберіть руками на волокна. Додайте кукурудзу та перекладіть усі інгредієнти у велику миску. Для заправлення змішайте майонез із зернистою гірчицею, додайте сіль та перець до свого смаку. Отриманою сумішшю заправте салат і ретельно перемішайте.

Головна перевага цього рецепта — універсальність. Він може бути швидким перекусом посеред робочого дня або легкою вечерею у кінці насиченого дня.

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