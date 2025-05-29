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Салат із буряком, моцарелою і руколою: рецепт корисної страви
Якщо вам захотілося чогось оригінального та корисного, то цей салат для вас.
Чудове поєднання запечених буряків, солонуватої моцарели, соковитої руколи з заправкою з оливкової олії, меду та винного оцту зробить ваш салат легким та низькокалорійним.
Інгредієнти:
буряк – 1 шт.;
сир «Моцарелла» (кульки) – 100 г;
рукола - 100 г;
кунжут – 1 ст л.
Для заправки:
оливкова олія - 2 ст. л;
мед – 1 ст. л;
винний оцет - 2 ст. л;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Для заправки змішайте оливкову олію, мед, винний оцет, чорний мелений перець і сіль.
Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником і загорніть у фольгу.
Відправте в заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 50 хвилин.
Остудіть, очистьте, наріжте на тонкі слайси, залийте заправкою та залиште на 15 хвилин.
Рукколу промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
На сервірувальну тарілку викладіть руколу, злегка розрівняйте, потім буряк і кульки моцарели. Зверху полийте заправкою, що залишилася від буряка, і посипте кунжутом.
Поради:
Буряк можна відварити.
Замість винного оцту можна використовувати яблучний.
Страву готуйте перед подаванням, оскільки буряк пофарбує сир.