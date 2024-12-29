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Салат зі шпротами: незвичайний рецепт для святкового столу

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
289
Час на прочитання
1 хв
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Салат зі шпротами: незвичайний рецепт для святкового столу

Шпроти / Фото: Credits

Якщо ви любите шпроти, приготуйте бюджетний смачний салат, який прикрасить святковий стіл.

Для салату знадобляться банка шпротів, картопля, морква, яйця, твердий сир і майонез. Овочі та яйця відваріть заздалегідь.

Інгредієнти

шпроти
1 банка
яйця курячі
4 шт.
картопля
2 шт.
морква
1 шт.
сир твердий
100 г
майонез
сіль
  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте та натріть на тертці.
  2. Картоплю і моркву помийте та відваріть 20-25 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на великій тертці.
  3. Твердий сир також натріть на великій тертці.
  4. Зі шпротів злийте олію та розділіть їх на невеликі шматочки, але не надто дрібно.
  5. На тарілку поставте сервірувальне кільце. Викладіть першим шаром картоплю, посоліть, зробіть майонезну сіточку. На картоплю викладіть шпроти, потім моркву, посоліть, змастіть майонезом. Наступним шаром – яйця, посоліть, змастіть майонезом і присипте сиром. Покладіть до холодильника на одну годину, потім зніміть сервірувальне кільце.

Поради:

  • Майонез можна замінити сметаною.

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