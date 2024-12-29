Салат зі шпротами: незвичайний рецепт для святкового столу

Якщо ви любите шпроти, приготуйте бюджетний смачний салат, який прикрасить святковий стіл.
Для салату знадобляться банка шпротів, картопля, морква, яйця, твердий сир і майонез. Овочі та яйця відваріть заздалегідь.
Інгредієнти
- шпроти
- 1 банка
- яйця курячі
- 4 шт.
- картопля
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- сир твердий
- 100 г
- майонез
- сіль
- Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте та натріть на тертці.
- Картоплю і моркву помийте та відваріть 20-25 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на великій тертці.
- Твердий сир також натріть на великій тертці.
- Зі шпротів злийте олію та розділіть їх на невеликі шматочки, але не надто дрібно.
- На тарілку поставте сервірувальне кільце. Викладіть першим шаром картоплю, посоліть, зробіть майонезну сіточку. На картоплю викладіть шпроти, потім моркву, посоліть, змастіть майонезом. Наступним шаром – яйця, посоліть, змастіть майонезом і присипте сиром. Покладіть до холодильника на одну годину, потім зніміть сервірувальне кільце.
Поради:
- Майонез можна замінити сметаною.
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