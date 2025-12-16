- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат зі шпротами: простий рецепт, який має цікавий вигляд
Цього року — несподіваним фаворитом святкового столу може стати салат зі шпротами, який стрімко набирає популярності у соцмережах.
На сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт, який зібрав тисячі переглядів і коментарів і цілком заслужено, адже ця страва проста, бюджетна, але при цьому має той самий «вау» ефект.
Інгредієнти
шпроти 2 банки по 180 г
картопля 300 г
морква 200 г
майонез 150 г
цибуля 150 г
яйця 3 шт.
твердий сир 150 г
зелень
Маринад для цибулі
яблучний оцет 1 ч. л
цукор ½ ч. л
Приготування
Дрібно нарізану цибулю замаринуйте в оцті з цукром. Це зніме різкість і додасть приємної кислинки.
Половину риби розімніть виделкою разом із невеликою кількістю олії з банки. Іншу половину — відкладіть, хвостики підуть на декор.
Відваріть картоплю, моркву та яйця. Охолодіть і натріть на тертці.
Зберіть салат. Кожен шар змащуйте легким шаром майонезу: картопля, шпроти, маринована цибуля, морква, яйця та сир.
Прикрасьте верх хвостиками шпрот та соковитою зеленню.
Це той випадок, коли прості інгредієнти збираються у щось абсолютно стильне та смачне.