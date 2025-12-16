Салат зі шпротами: простий рецепт, який має цікавий вигляд

Салат зі шпротами tiktok.com_@katarinacooks

На сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт, який зібрав тисячі переглядів і коментарів і цілком заслужено, адже ця страва проста, бюджетна, але при цьому має той самий «вау» ефект.

Інгредієнти

шпроти 2 банки по 180 г

картопля 300 г

морква 200 г

майонез 150 г

цибуля 150 г

яйця 3 шт.

твердий сир 150 г

зелень

Маринад для цибулі

яблучний оцет 1 ч. л

цукор ½ ч. л

Приготування

Дрібно нарізану цибулю замаринуйте в оцті з цукром. Це зніме різкість і додасть приємної кислинки.

Половину риби розімніть виделкою разом із невеликою кількістю олії з банки. Іншу половину — відкладіть, хвостики підуть на декор.

Відваріть картоплю, моркву та яйця. Охолодіть і натріть на тертці.

Зберіть салат. Кожен шар змащуйте легким шаром майонезу: картопля, шпроти, маринована цибуля, морква, яйця та сир.

Прикрасьте верх хвостиками шпрот та соковитою зеленню.

Це той випадок, коли прості інгредієнти збираються у щось абсолютно стильне та смачне.