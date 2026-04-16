Салат зі смаженими пельменями instagram.com/diana_kulikovska / © Instagram

Сучасна гастрономія все частіше відходить від суворих канонів і дозволяє собі більше гри.Новий тренд — поєднувати знайомі продукти у несподіваний спосіб. Салат із хрусткими пельменями — приклад того, як звичайні інгредієнти можуть заграти по-новому. Тут є все, текстури, баланс смаків і той самий «вау» ефект, коли проста страва має вигляд як щось із ресторанного меню. А про рецепт такого незвичного салату розповіла фудблогерка Diana Kulikovska.

Інгредієнти

Основа салату

салат 100 г

пельмені 250 г

помідори 200 г

Заправка

йогурт 2 ст. л

лимонний сік 1 ч. л

французька гірчиця 1 ст. л

зелень 1 пучок

сіль

часник

Приготування

Пельмені потрібно обсмажити на пательні до золотистої, хрусткої скоринки. Саме це перетворює їх зі звичайної страви на трендовий інгредієнт. Помідори наріжте середніми шматочками. Салат промийте та обсушіть. У невеликій мисці поєднайте йогурт, лимонний сік, французьку гірчицю, подрібнену зелень, сіль і часник. Перемішайте до однорідної консистенції. Соус має бути ніжним, але з легкою кислинкою та пікантністю. У великій мисці змішайте салатну основу та помідори. Додайте хрусткі пельмені. Полийте салат заправкою безпосередньо перед подачею та акуратно перемішайте.

Салат із хрусткими пельменями — доказ того, що нові кулінарні тренди народжуються не у складних рецептах, а у сміливих поєднаннях. Він легко готується, маж ефектний вигляд і дарує абсолютно новий досвід знайомих смаків.