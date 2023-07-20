Салат зі свіжої моркви з плавленим сиром та часником: рецепт пікантної закуски

Щоб салат вийшов смачним та корисним, вибирайте соковиту свіжу моркву. Її краще натерти на тертці для корейських салатів.

Готується такий салат за лічені хвилини з свіжої моркви, плавленого сиру та часнику.

Складники

морква свіжа – 3 шт.;

сир плавлений – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

майонез – 2 ст. л.;

сіль;

свіжа зелень (петрушка, кріп).

Приготування

Очищену моркву натріть на тертці для корейських салатів.

Плавлений сир натріть на великій тертці.

Часник очистіть та пропустіть через прес.

Поєднайте всі інгредієнти, посоліть. Додайте майонез. Добре перемішайте.

Для подавання встановіть на тарілку для сервування кулінарне кільце і викладіть морквяний салат. Утрамбуйте. Обережно зніміть кулінарне кільце. Перед подаванням поставте холодильник на 30 хвилин. Прикрасьте свіжою зеленню.

Поради

Плавлений сир помістіть заздалегідь в морозильну камеру на 20 хвилин, щоб він затвердів і його можна було натерти на тертці.

Як заправку можна використовувати сметану.

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