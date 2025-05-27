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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Салат зі свіжих огірків яйця та сиру: рецепт легкої літньої страви

Цей легкий салат чудово підійде як на кожен день, так і на святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
114 ккал
Салат зі свіжих огірків яйця та сиру

Салат зі свіжих огірків яйця та сиру / © Credits

Соковиті огірки, сирний прошарок з яєчними білками та жовтками, ароматна зелень, сметана — всі інгредієнти чудово поєднуються, роблячи салат смачним та ніжним.

Інгредієнти

огірки
3 шт.
твердий сир
100 г
яйця курячі
3 шт.
сметана
3 ст. л.
зелень (зелена цибуля, кріп)
сіль

  1. Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте. Розділіть на білки та жовтки. Білки натріть на велику тертку.

  2. Огірки помийте, очистьте від шкірки та наріжте на середні кубики.

  3. Твердий сир натріть на велику тертку.

  4. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  5. У салатник першим шаром викладіть свіжі огірки, посоліть та змастіть сметаною.

  6. Другим шаром — сир. Змастіть сметаною.

  7. Далі третій шар — білки, посоліть і змастіть сметаною.

  8. Жовтки натріть на дрібній тертці і викладіть зверху на салат, зробіть сіточку зі сметани і посипте зеленню.

Поради:

  • Замість сметани можна використовувати майонез.

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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