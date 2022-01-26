Салат "Зимовий": рецепт смачної та корисної страви

Зимові салати відрізняються від літніх меншим вмістом свіжих овочів, але це не означає, що вони менш корисні.

Приготуйте салат за пропонованим нами рецептом, і ви зрозумієте, що вам гарантований практично повний набір вітамінів та мікроелементів, а також корисної у всіх енсах клітковини.

Салат "Зимовий" схожий на вінегрет, але відсутність картоплі робить його набагато менш калорійним. Свіжий, соковитий та хрумкий салат стане чудовим доповненням до м'ясних страв або відвареної картоплі. Готується салат легко та швидко. Якщо ж ви відварите буряки заздалегідь, то на весь процес піде буквально 5 хвилин.

Інгредієнти:

100 г квашеної капусти

4 мариновані огірки

2 буряки

1 цибулина

1 зубок часнику

5 гілочок кропу або петрушки

4 столові ложки олії

1/3 чайної ложки чорного меленого перцю

Приготування

Буряк вимити, відварити до готовності, остудити, очистити та нарізати невеликими кубиками.

Мариновані огірки нарізати брусочками, цибулю – півкільцями, часник та зелень подрібнити.

Підготовлені продукти з'єднати, додати відтиснуту квашену капусту, поперчити, заправити олією і акуратно перемішати.

На замітку

Салат набуде нового відтінку, якщо буряк не відварювати, а запекти або використовувати мариновану.

Особливо органічним стане смак салату у разі додавання нерафінованої рослинної олії, яка надасть страві особливого аромату.

Якщо цибулина дуже гостра, слід ошпарити її окропом або злегка замаринувати.

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