Сардельки у клярі: рецепт простої закуски
У світі, де гастротренди змінюються швидше, ніж погода за вікном, інколи так хочеться повернутися до чогось простого та безумовно смачного. Такого, що пахне дитинством і домашньою кухнею.
Саме такою стравою стали сардельки у клярі — хіт, який знову запалює соцмережі та доводить, що не обов’язково годинами стояти біля плити, щоб потішити себе та близьких. На сторінці petrocook поділилися рецептом, який легко впишеться у сучасний ритм життя: мінімум інгредієнтів, максимум задоволення.
Тренд на «домашність» у кулінарії — це частина глобального руху до простоти та емоційної турботи про себе. Психологи називають це «comfort cooking», коли їжа не лише ситна, а й підтримує емоційно. Сардельки у клярі ідеально потрапляють у цю хвилю, адже це знайомий смак, приємна текстура, хрустка скоринка та аромат.
Інгредієнти
- сардельки
- 5 шт.
- яйця
- 2 шт.
- сіль
-
- перець
-
- майонез
- 3 ст. л
- молоко
- 50 мл
- борошно
- 150–200 г
- олія
-
Приготування
У глибокій мисці збийте яйця з сіллю та перцем.
Додайте майонез, молоко та борошно. Перемішайте до консистенції густої сметани.
Сардельки очистьте та розріжте на 3 частини, так їх зручніше обсмажувати та подавати.
На сковорідці розігрійте трохи олії.
Кожен шматочок сардельки добре огорніть у кляр.
Смажте до рівномірної золотистої скоринки з обох боків.
Викладіть готові шматочки на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир.
Подавайте гарячими, так вони найсмачніші.
Подача
Додайте пікантний соус, як от часниковий, сирний чи томатний.
Поріжте свіжі овочі — це додасть баланс.
Подавайте у формі мінікорндогів на шпажках.
Швидко ви приготуєте страву, яка ідеально поєднує ностальгію з сучасною кулінарною естетикою. Сардельки у клярі — маленька гастрономічна радість, яку легко дозволити собі будь-коли, швидко, бюджетно та смачно.