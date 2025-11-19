Сардельки у клярі: рецепт простої закуски

Сардельки у клярі tiktok.com_petrocook

Саме такою стравою стали сардельки у клярі — хіт, який знову запалює соцмережі та доводить, що не обов’язково годинами стояти біля плити, щоб потішити себе та близьких. На сторінці petrocook поділилися рецептом, який легко впишеться у сучасний ритм життя: мінімум інгредієнтів, максимум задоволення.

Тренд на «домашність» у кулінарії — це частина глобального руху до простоти та емоційної турботи про себе. Психологи називають це «comfort cooking», коли їжа не лише ситна, а й підтримує емоційно. Сардельки у клярі ідеально потрапляють у цю хвилю, адже це знайомий смак, приємна текстура, хрустка скоринка та аромат.

Інгредієнти сардельки 5 шт. яйця 2 шт. сіль перець майонез 3 ст. л молоко 50 мл борошно 150–200 г олія

Приготування

У глибокій мисці збийте яйця з сіллю та перцем. Додайте майонез, молоко та борошно. Перемішайте до консистенції густої сметани. Сардельки очистьте та розріжте на 3 частини, так їх зручніше обсмажувати та подавати. На сковорідці розігрійте трохи олії. Кожен шматочок сардельки добре огорніть у кляр. Смажте до рівномірної золотистої скоринки з обох боків. Викладіть готові шматочки на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир. Подавайте гарячими, так вони найсмачніші.

Подача

Додайте пікантний соус, як от часниковий, сирний чи томатний.

Поріжте свіжі овочі — це додасть баланс.

Подавайте у формі мінікорндогів на шпажках.

Швидко ви приготуєте страву, яка ідеально поєднує ностальгію з сучасною кулінарною естетикою. Сардельки у клярі — маленька гастрономічна радість, яку легко дозволити собі будь-коли, швидко, бюджетно та смачно.