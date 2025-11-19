ТСН у соціальних мережах

Сардельки у клярі: рецепт простої закуски

У світі, де гастротренди змінюються швидше, ніж погода за вікном, інколи так хочеться повернутися до чогось простого та безумовно смачного. Такого, що пахне дитинством і домашньою кухнею.

Сардельки у клярі tiktok.com_petrocook

Сардельки у клярі tiktok.com_petrocook

Саме такою стравою стали сардельки у клярі — хіт, який знову запалює соцмережі та доводить, що не обов’язково годинами стояти біля плити, щоб потішити себе та близьких. На сторінці petrocook поділилися рецептом, який легко впишеться у сучасний ритм життя: мінімум інгредієнтів, максимум задоволення.

Тренд на «домашність» у кулінарії — це частина глобального руху до простоти та емоційної турботи про себе. Психологи називають це «comfort cooking», коли їжа не лише ситна, а й підтримує емоційно. Сардельки у клярі ідеально потрапляють у цю хвилю, адже це знайомий смак, приємна текстура, хрустка скоринка та аромат.

Інгредієнти

сардельки
5 шт.
яйця
2 шт.
сіль
перець
майонез
3 ст. л
молоко
50 мл
борошно
150–200 г
олія

Приготування

  1. У глибокій мисці збийте яйця з сіллю та перцем.

  2. Додайте майонез, молоко та борошно. Перемішайте до консистенції густої сметани.

  3. Сардельки очистьте та розріжте на 3 частини, так їх зручніше обсмажувати та подавати.

  4. На сковорідці розігрійте трохи олії.

  5. Кожен шматочок сардельки добре огорніть у кляр.

  6. Смажте до рівномірної золотистої скоринки з обох боків.

  7. Викладіть готові шматочки на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир.

  8. Подавайте гарячими, так вони найсмачніші.

Подача

  • Додайте пікантний соус, як от часниковий, сирний чи томатний.

  • Поріжте свіжі овочі — це додасть баланс.

  • Подавайте у формі мінікорндогів на шпажках.

Швидко ви приготуєте страву, яка ідеально поєднує ностальгію з сучасною кулінарною естетикою. Сардельки у клярі — маленька гастрономічна радість, яку легко дозволити собі будь-коли, швидко, бюджетно та смачно.

