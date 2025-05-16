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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Сардини в лимонній заправці: рецепт смачної закуски

Легкий, пікантний і надзвичайно смачний рецепт, який переверне ваше уявлення про сардини.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
235 ккал
Сардини у лимонній заправці: рецепт смачної закуски

Сардини в лимонній заправці: рецепт смачної закуски / © Credits

Ця закуска — справжній подарунок для тих, хто цінує смак свіжих морепродуктів, гострі нотки та швидкість у приготуванні. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — саме те, що потрібно для обіду чи легкої вечері з келихом прохолодного вина. Страва чудово підходить як для святкового столу, так і для щоденного перекушування. А ще її можна взяти з собою на пікнік — сардини чудово зберігають смак після маринування. Як усе приготувати — розповіли на сторінці The Social Food.

Інгредієнти

філе свіжої сардини
10 шт.
лимон
1 шт.
гостра оливкова олія з чилі
100 мл
часник
1 зубок
свіжа петрушка
½ пучка
сіль
мелений чорний перець

Приготування

  1. Якщо ви купили цілу рибу, її потрібно почистити: видалити голову, нутрощі та хребет. Залиште філе зі шкірою чи без — на ваш смак.

  2. У глибокій мисці змішайте нарізаний лимон, часник, петрушку та олію чилі. Додайте трохи солі й перцю — краще почати з дрібки та регулювати смак.

  3. Обережно викладіть філе сардини в маринад, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю. Накрийте плівкою або кришкою та поставте до холодильника на 30–60 хв.

  4. Сардини смачні як охолоджені, так і кімнатної температури. Подавайте з підсушеним хлібом або багетом, салатом з руколою, каперсами чи навіть на хрумкому тості як антипасто.

Поради:

  • Якщо не любите надто гостре — змішайте гостру олію з класичною оливковою у пропорції 1:1.

  • Замініть лимон на лайм для яскравішого, тропічного смаку.

  • Часник можна попередньо обсмажити, щоб надати ніжнішого аромату.

З чим подати

  • Напій: легке біле вино, просекко чи домашній лимонад.

  • Гарнір: салат з молодої картоплі, помідори чері, квасоля чи кускус.

  • Закуска: оливки, в’ялені томати, мариновані артишоки — створіть атмосферу середземноморського аперитиву.

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить корисну, швидку та стильну кухню.

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