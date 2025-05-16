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Сардини в лимонній заправці: рецепт смачної закуски
Легкий, пікантний і надзвичайно смачний рецепт, який переверне ваше уявлення про сардини.
Ця закуска — справжній подарунок для тих, хто цінує смак свіжих морепродуктів, гострі нотки та швидкість у приготуванні. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — саме те, що потрібно для обіду чи легкої вечері з келихом прохолодного вина. Страва чудово підходить як для святкового столу, так і для щоденного перекушування. А ще її можна взяти з собою на пікнік — сардини чудово зберігають смак після маринування. Як усе приготувати — розповіли на сторінці The Social Food.
Інгредієнти
- філе свіжої сардини
- 10 шт.
- лимон
- 1 шт.
- гостра оливкова олія з чилі
- 100 мл
- часник
- 1 зубок
- свіжа петрушка
- ½ пучка
- сіль
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- мелений чорний перець
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Приготування
Якщо ви купили цілу рибу, її потрібно почистити: видалити голову, нутрощі та хребет. Залиште філе зі шкірою чи без — на ваш смак.
У глибокій мисці змішайте нарізаний лимон, часник, петрушку та олію чилі. Додайте трохи солі й перцю — краще почати з дрібки та регулювати смак.
Обережно викладіть філе сардини в маринад, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю. Накрийте плівкою або кришкою та поставте до холодильника на 30–60 хв.
Сардини смачні як охолоджені, так і кімнатної температури. Подавайте з підсушеним хлібом або багетом, салатом з руколою, каперсами чи навіть на хрумкому тості як антипасто.
Поради:
Якщо не любите надто гостре — змішайте гостру олію з класичною оливковою у пропорції 1:1.
Замініть лимон на лайм для яскравішого, тропічного смаку.
Часник можна попередньо обсмажити, щоб надати ніжнішого аромату.
З чим подати
Напій: легке біле вино, просекко чи домашній лимонад.
Гарнір: салат з молодої картоплі, помідори чері, квасоля чи кускус.
Закуска: оливки, в’ялені томати, мариновані артишоки — створіть атмосферу середземноморського аперитиву.
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить корисну, швидку та стильну кухню.