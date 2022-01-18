Савоярді: рецепт знаменитого печива

Подовженої форми печиво, вкрите кристалами цукру, чудове не лише саме собою.

Оскільки савоярді має пористу структуру, воно дуже легко вбирає рідину і стає дуже м'яким та ніжним під час просочування сиропами, кремами, лікерами чи кавою. Савоярді слугує чудовою основою для тірамісу або трайфлів. Крім того, його можна використовувати як декор для тортів.

За великим рахунком савоярді – це бісквітне печиво, але, на відміну від звичайного бісквіту, воно має бути добре підсушене, тому виходить напрочуд тендітним, хрумким і розсипчастим.

Інгредієнти:

3 яйця

75 г борошна

20 г крохмалю

цукор

ванілін

Приготування

Яйця заздалегідь дістати з холодильника, щоб зігрілися до кімнатної температури, і відокремити білки від жовтків.

Жовтки збити з 50 г цукру до збільшення обсягом і отримання пишної світлої маси. Потім додати ванілін, поступово всипати просіяне борошно і крохмаль і вимішати до однорідного стану.

Білки збивати, поступово збільшуючи швидкість, до появи щільної піни, після чого частинами додати 30 г цукру та збивати до стійких піків.

Збиті білки акуратно з'єднати з жовтками, обережно вимішуючи лопаткою рухами знизу нагору.

Готове тісто помістити в кондитерський мішок і відсадити печиво у вигляді смужок довжиною 8-10 см і шириною 2 см на застелене пергаментом деко на відстані одне від одного. Відсаджені заготовки притрусити цукром, дати їм трохи всмоктатися в тісто і притрусити цукром повторно.

Випікати близько 10 хвилин за 190°С до золотистого кольору.

Готове печиво акуратно зняти з пергаменту та остудити на решітці.

На замітку

Щоб білки краще збивалися, додайте до них щіпку солі або лимонної кислоти.

Якщо тісто виходить дуже рідким, додайте трохи борошна.

За відсутності кондитерського мішка скористайтеся будь-яким щільним пакетом, зрізавши один з куточків.

Зберігати савоярді слід у щільно закритій скляній банці або жерстяній коробці.

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