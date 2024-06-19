Савва Лібкін розкриває секрети приготування справжньої одеської кабачкової ікри

Кабачкова ікра – це завжди смачно і як окрема страва, і як гарнір до основної страви. А ще, ну як же не взяти свіжого запашного хліба і не покласти на нього ложку домашньої ікри, смакота.
Рецептом смачної заморської ікри у себе на сторінці поділився геній одеської кухні Савва Лібкін. Ідеальна вегетаріанська страва, яку варто приготувати у сезон кабачків.
Інгредієнти
- Ранні кабачки
- 2 кг
- Помідори мікадо
- 1 кг
- Перець болгарський
- 400 г
- Цибуля ріпчаста
- 400 г
- Часник
- 200 г
- Перець червоний
- 2 шт
- Оливкова олія
- 200 мл
- Сіль
Приготування:
- Кабачки помити та нарізати вздовж на половинки, запікати під пергаментом 15-18 хвилин, за температури 220 °C. Охолодити та нарізати дрібним кубиком;
- Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку і нарізати кубиками;
- Цибулю і часник нашаткувати та пасерувати до повної готовності при низькій температурі, близько 15 хвилин;
- Солодкий перець запекти та очистити від шкірки. Розрізати та видалити насіння. Нарізати м'якуш кубиками;
- Гострий перець очистити від насіння і теж нашаткувати;
- Додати в цибулю з часником кабачок, помідор, болгарський та гострий перець;
- Посолити та перчити до смаку;
- Готувати на слабкому вогні, щоб все прокипіло 10-15 хвилин без кришки;
- Охолодити та додати оливкову олію;
- Довести сіллю до смаку.
Поради: ікра має постояти у холодильнику мінімум 2-3 години.
Смачна ікра до якої просто неможливо залишитись байдужими.
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