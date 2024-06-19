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Савва Лібкін розкриває секрети приготування справжньої одеської кабачкової ікри

Савва Лібкін розкриває секрети приготування справжньої одеської кабачкової ікри

Приготування справжньої одеської кабачкової ікри / Фото: Credits

Кабачкова ікра – це завжди смачно і як окрема страва, і як гарнір до основної страви. А ще, ну як же не взяти свіжого запашного хліба і не покласти на нього ложку домашньої ікри, смакота.

Рецептом смачної заморської ікри у себе на сторінці поділився геній одеської кухні Савва Лібкін. Ідеальна вегетаріанська страва, яку варто приготувати у сезон кабачків.

Інгредієнти

Ранні кабачки
2 кг
Помідори мікадо
1 кг
Перець болгарський
400 г
Цибуля ріпчаста
400 г
Часник
200 г
Перець червоний
2 шт
Оливкова олія
200 мл
Сіль

Приготування:

  • Кабачки помити та нарізати вздовж на половинки, запікати під пергаментом 15-18 хвилин, за температури 220 °C. Охолодити та нарізати дрібним кубиком;
  • Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку і нарізати кубиками;
  • Цибулю і часник нашаткувати та пасерувати до повної готовності при низькій температурі, близько 15 хвилин;
  • Солодкий перець запекти та очистити від шкірки. Розрізати та видалити насіння. Нарізати м'якуш кубиками;
  • Гострий перець очистити від насіння і теж нашаткувати;
  • Додати в цибулю з часником кабачок, помідор, болгарський та гострий перець;
  • Посолити та перчити до смаку;
  • Готувати на слабкому вогні, щоб все прокипіло 10-15 хвилин без кришки;
  • Охолодити та додати оливкову олію;
  • Довести сіллю до смаку.

Поради: ікра має постояти у холодильнику мінімум 2-3 години.

Смачна ікра до якої просто неможливо залишитись байдужими.

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