Щасливим власникам печей і камінів зараз саме час почати використовувати цю деталь інтер'єру не лише для краси й обігріву.

Якщо у вас є камін або піч, якою ви зазвичай користувалися для обігріву та створення неповторної атмосфери домашнього затишку, ви точно не залишитеся без гарячої їжі.

Британці, в будинках і навіть квартирах яких досить часто встановлені дров'яні печі й каміни, готові поділитися досвідом їхнього використання як кухонних плит і навіть духовок.

Видання Еxpress.co.uk розповідає, що можна приготувати на дров'яній печі.

Британці, які зараз стурбовані підвищенням цін на енергоносії, стверджують, що на дров'яній печі чи каміні можна приготувати все: від коржів до болоньєзе.

Які печі та каміни можна використовувати для приготування їжі

Основною вимогою для приготування їжі за допомогою дров'яної печі є те, що вихід димоходу має бути прикріплений до задньої, а не до верхньої частини печі. Це дозволяє задіяти велику гарячу площу, яку ви можете використовувати для розігрівання їжі та пиття. Але якщо труба виходить вгору, а навколо неї є ще площина, на яку можна щось поставити, то така конструкція теж може підійти.

Що важливо знати, якщо ви готуєте на дров'яній печі чи каміні

Їжа на печі готуватиметься повільніше, і вам потрібно уважно за нею стежити, оскільки ви не можете регулювати температуру. Якщо ви розігріваєте їжу на печі або на каміні, частіше помішуйте її.

Найкраще використовувати сковороди та каструлі з важким дном.

Що можна приготувати на дров'яній печі чи каміні

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За деякої практики кмітливий домашній кухар тепер може готувати запіканки, печеню, пасту в одній каструлі і навіть омлети.

Найпростіше — картопля у фользі, яку ви можете запекти в каміні. Просто помістіть її в попіл і стежте, щоб вона не згоріла.

Так само можна готувати й інші овочі. Спробуйте, наприклад, запекти перці, баклажани чи моркву. Морква буде особливо смачною, якщо змастити її олією та посипати спеціями.

Також на печі можна готувати яєчню скрембл.

На відкритому вогні можна готувати м'ясо й рибу. Для цього краще використовувати гаряче вуглини згаслого вогню.

Якщо ви хочете трохи підрум'янити сосиски або просто нагріти їх, можна наколоти їх на шампур і трохи потримати над вогнем.

Пам'ятайте, найголовніше — бути обережними, мати в будинку засоби гасіння пожежі і своєчасно прочищати димар.

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