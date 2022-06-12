Що приготувати з полуниці: 8 незвичайних рецептів

Традиційно полуницю їдять свіжою, зі сметаною і цукром, додають у пироги, іноді роблять з неї десерти та коктейлі.
Але насправді з ароматної ягоди можна приготувати безліч найрізноманітніших страв: від салатів і супів до коктейлів і трайфлів.
Салат з руколи з полуницею
Несподіване поєднання смаку руколи, полуниці, горіхів і соусу робить цей салат напрочуд і несподівано смачним.
Інгредієнти:
500 г полуниці, промитої, очищеної і розрізаної на четвертинки
2 пучки руколи, промитої, просушеної і порізаної
2 ст. л. бальзамічного оцту
2 ст. л. оливкової олії
1/4 ч. л. солі
1/4 ч. л. чорного меленого перцю
1/2 склянки підсмажених подрібнених волоських горіхів
У великій мисці перемішати полуницю з 1 ст. л. бальзамічного оцту і дати постояти 10 хвилин. У маленькій мисці збити решту столову ложку бальзамічного оцту з оливковою олією, сіллю і перцем. Змішати полуницю, руколу, підсмажені горіхи і залити все оцтово-олійною сумішшю. Дайте постояти на холоді 1 годину.
Полуничний гаспачо
Цей холодний іспанський суп поєднує в собі пікантні і солодкі аромати і ідеальний для літнього сезону.
Інгредієнти:
Для начинки
1/4 скл. подрібненої полуниці
1 пучок подрібненої зеленої цибулі
1/4 скл. подрібненого червоного перцю чилі
1/4 скл. подрібненого очищеного огірка
2 ст. л. оливкової олії
2 ст. л. злегка підсмаженого мигдалю
300 г жирного сиру
пучок кропу
Для заливки
2 кг полуниці, очищеної і збитої міксером
1/2 скл. нарізаної цибулі
1/2 скл. нарізаного червоного болгарського перцю
1 огірок, очищений і нарізаний скибочками
1/2 зубчики подрібненого часнику
1/2 скл. свіжого листя естрагону
1/4 скл. бальзамічного оцту
1/2 скл. оливкової олії
велика сіль і чорний перець
У великій мисці змішати дрібно січені полуницю, пучок зеленого цибулі, чилі, огірок, 2 ст. л. оливкової олії, підсмажений мигдаль, сир, пучок кропу і приправити сіллю і перцем. Вручну все перемішати. Поставити суміш в холодильник на ніч.
2 кг полуниці збити блендером до однорідної маси. Приправити подрібненою цибулею, додати болгарський перець, естрагон, оливкову олію, бальзамічний оцет, часник, сіль і перець. Якщо суміш здасться занадто густиою, додати трохи води. Поставити в холодильник.
Охолоджені і подрібнені фрукти, а також овочі з сиром розкласти по тарілках, залити охолодженим супом і прикрасити кервелем чи будь-якою іншою зеленню. Подавати на стіл одразу.
Полуничний трайфл
Полуничний трайфл – класичний англійський десерт. Цей кулінарний рецепт дуже популярний завдяки своєму смаку, простоті приготування і апетитному зовнішньому вигляду.
Інгредієнти:
500 г бісквітного коржа або бісквітного печива
6 ст. л. фруктового лікеру
200 г будь-якого фруктового конфітюру
1,5 скл. сметани
1,5 скл. полуниці
1 ст. л. цукрової пудри
¼ ч. л. ванілі
300 мл молока
4 яйця
½ скл. цукру
1 ст. л. борошна
20 г вершкового масла
2,5 ст. л. крохмалю
мигдаль або горіхи і м'ята для прикраси
Порізати бісквіт на невеликі кубики або розкришити бісквітне печиво і полити зверху двома столовими ложками лікеру, конфітюром, все як слід перемішати і залишити просочитися. Залити молоко в каструлю, додати туди ваніль, довести до кипіння на слабкому вогні і вимкнути. Ретельно збити жовтки з цукром для отримання крему білого кольору. Додати в яйця борошно, крохмаль і перемішати все до однорідної маси. Змішати все з молоком і знову поставити каструлю з жовтково-борошняно-молочною масою на вогонь, постійно збиваючи вміст, на слабкому вогні довести її до кипіння і вимкнути. У крем додати лікер, який залишився, і вершкове масло і перемішати до розчинення масла.
Залишити крем на деякий час в теплі, а потім прибрати в холодильник на 15-30 хвилин. Збити сметану з частиною цукрової пудри. У приготовлену вазу або скляні формочки покласти шарами шматочки розмеленого бісквіта або печива, ягоди, крем і сметану. Для краси чергувати шари. Закрити форми харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 2 години.
Примітка
Готовий полуничний трайфл варто прикрасити мигдалем, горіхами і м'ятою. Подавати можна як у великому скляному посуді, так і в декількох невеликих прозорих чашах.
Полуничний чизкейк
Цей десерт – щось середнє між сирною запіканкою і суфле, потішить несподіваним смаком і ошатним виглядом. Полуниця, маскарпоне, плавлені сирки, крекери – дуже незвичайне, але напрочуд смачне поєднання продуктів
Інгредієнти:
500 г полуниці
3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу
2 ст. л. крохмалю
1 скл. дрібно подрібнених крекерів
1,5 ст. цукру
3 ст. л. вершкового масла
2 плавлених сирки
1/4 чайної ложки солі
3 яйця
1 ч. л. кориці
400 г сиру маскарпоне або жирного сиру
Викласти полуницю в один шар на пательню, полити фруктовим сиропом і припускати, поки сироп не загусне і полуниця не розчинитися повністю, приблизно 30 хвилин. Відкласти полуничне пюре в миску і змішати з картопляним крохмалем. Дати охолонути повністю.
У невеликій мисці розкришити крекери, змішати з 3 столовими ложками цукру і розтопленим вершковим маслом. Викласти суміш у форму для запікання рівним шаром. Випікати близько 3-5 хвилин. Вийняти форму з духовки і дати охолонути.
Натерти плавлений сир на крупній тертушці, додати в нього цукор, що залишився, яйця і сіль.
Змішати корицю і сир маскарпоне або сир з допомогою блендера. Змішати полуничне пюре (тільки залишити кілька ложок для прикраси), суміш плавленого сиру і маскарпонову (сирну) суміш.
Викласти полунично-сирну суміш поверх шару запечених крекерів і поставити в середньонагріту духовку. Запікати орієнтовно 30-40 хвилин. Готовий чизкейк охолодити і полити кількома ложками полуничного пюре.
Полуниця в шоколаді
Полуниця і сама по собі хороша, але якщо до неї додати шоколад і фісташки, то вийде неперевершений десерт.
Інгредієнти:
250 г напівсолодкого дрібно нарізаного шоколаду
400 г великої полуниці (близько 20 шт.)
1/3 скл. дрібно рубаних фісташок
Полуницю промити і добре просушити. Помістити розкришений шоколад в миску і поставити її в каструлю з киплячою водою на водяну баню. Помішувати шоколад, поки не розтанув, від 3 до 5 хвилин. Зняти з вогню. Розкласти на піддон або велику дерев'яну дошку лист вощеного паперу. Занурити кожну полуницю в розтоплений шоколад, а потім вмочити в фісташки і укласти на вощений папір. Помістити в холодильник на 15 хвилин. Довше не треба, інакше на шоколаді почнуть збиратися краплі конденсату.
Полуничний лимонад
У спеку немає нічого прекраснішого прохолодних напоїв, але лимонад з ароматної полуниці взагалі поза конкуренцією, і готувати його елементарно.
Інгредієнти:
500 г полуниці
8 ст. л. цукру
2 ч. л. цукрової пудри
8 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку
пляшка негазованої мінеральної води
Спочатку збити в блендері промиту полуницю і 4 чайні ложки цукру. Потім змішати збите пюре, решту ложки цукру, лимонний сік, мінеральну воду. Ще раз все перемішати і за бажання додати лід. Можна прикрасити цукровою пудрою.
Швидкий полуничний сніданок
Влітку це просто ідеальний сніданок: швидкий, корисний, ще і красивий.
Інгредієнти:
500 г полуниці, промитої, обчищеної і тонко нарізаної
2 ст. л. цукру
2 скл. молока
1/4 ч. л. солі
2 скл. миттєвої вівсянки
1 ст. л. сметани
У немаленькій мисці перемішати полуницю і цукор. Нехай суміш постоїть, щонайменше 5 хвилин, щоб виділився сік. У невеликій каструлі на середньому вогні змішати 1,5 склянки теплої води, молоко і 1/4 чайної ложки солі. Всипати 2 склянки вівсянки швидкого приготування, готувати, помішуючи, до загустіння від 5 до 6 хвилин.
Розкласти вівсянку по мисках, налити на кожну порцію по ложці сметани і, нарешті, прикрасити полуничним сиропом.
Полунична Маргарита
Маргарита – знаменитий коктейль, в якому завжди є текіла, сік лайма чи лимона, цитрусовий лікер і лід. Але полуниця додасть йому особливий літній смак.
Інгредієнти:
1 ст. полуниці
6 ст. л. текіли
1/4 склянки замороженої лимонаду
сік 1 лайма
2 ст. л. апельсинового лікеру
2 ст. л. подрібненого льоду
Змішати полуницю, текілу, лимонад, лаймовий сік і апельсиновий лікер в блендері. Додати лід і змішувати, поки рідина не стане однорідною. Подавати одразу ж в охолоджених келихах, краї яких прикрашені цукром.
Софія Фарах
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