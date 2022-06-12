Що приготувати з полуниці: 8 незвичайних рецептів

Традиційно полуницю їдять свіжою, зі сметаною і цукром, додають у пироги, іноді роблять з неї десерти та коктейлі.

Але насправді з ароматної ягоди можна приготувати безліч найрізноманітніших страв: від салатів і супів до коктейлів і трайфлів.

Фото: smh.com.au

Салат з руколи з полуницею

Несподіване поєднання смаку руколи, полуниці, горіхів і соусу робить цей салат напрочуд і несподівано смачним.

Інгредієнти:

500 г полуниці, промитої, очищеної і розрізаної на четвертинки

2 пучки руколи, промитої, просушеної і порізаної

2 ст. л. бальзамічного оцту

2 ст. л. оливкової олії

1/4 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

1/2 склянки підсмажених подрібнених волоських горіхів

У великій мисці перемішати полуницю з 1 ст. л. бальзамічного оцту і дати постояти 10 хвилин. У маленькій мисці збити решту столову ложку бальзамічного оцту з оливковою олією, сіллю і перцем. Змішати полуницю, руколу, підсмажені горіхи і залити все оцтово-олійною сумішшю. Дайте постояти на холоді 1 годину.

Фото: smh.com.au

Полуничний гаспачо

Цей холодний іспанський суп поєднує в собі пікантні і солодкі аромати і ідеальний для літнього сезону.

Інгредієнти:

Для начинки

1/4 скл. подрібненої полуниці

1 пучок подрібненої зеленої цибулі

1/4 скл. подрібненого червоного перцю чилі

1/4 скл. подрібненого очищеного огірка

2 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. злегка підсмаженого мигдалю

300 г жирного сиру

пучок кропу

Для заливки

2 кг полуниці, очищеної і збитої міксером

1/2 скл. нарізаної цибулі

1/2 скл. нарізаного червоного болгарського перцю

1 огірок, очищений і нарізаний скибочками

1/2 зубчики подрібненого часнику

1/2 скл. свіжого листя естрагону

1/4 скл. бальзамічного оцту

1/2 скл. оливкової олії

велика сіль і чорний перець

У великій мисці змішати дрібно січені полуницю, пучок зеленого цибулі, чилі, огірок, 2 ст. л. оливкової олії, підсмажений мигдаль, сир, пучок кропу і приправити сіллю і перцем. Вручну все перемішати. Поставити суміш в холодильник на ніч.

2 кг полуниці збити блендером до однорідної маси. Приправити подрібненою цибулею, додати болгарський перець, естрагон, оливкову олію, бальзамічний оцет, часник, сіль і перець. Якщо суміш здасться занадто густиою, додати трохи води. Поставити в холодильник.

Охолоджені і подрібнені фрукти, а також овочі з сиром розкласти по тарілках, залити охолодженим супом і прикрасити кервелем чи будь-якою іншою зеленню. Подавати на стіл одразу.

Фото: smh.com.au

Полуничний трайфл

Полуничний трайфл – класичний англійський десерт. Цей кулінарний рецепт дуже популярний завдяки своєму смаку, простоті приготування і апетитному зовнішньому вигляду.

Інгредієнти:

500 г бісквітного коржа або бісквітного печива

6 ст. л. фруктового лікеру

200 г будь-якого фруктового конфітюру

1,5 скл. сметани

1,5 скл. полуниці

1 ст. л. цукрової пудри

¼ ч. л. ванілі

300 мл молока

4 яйця

½ скл. цукру

1 ст. л. борошна

20 г вершкового масла

2,5 ст. л. крохмалю

мигдаль або горіхи і м'ята для прикраси

Порізати бісквіт на невеликі кубики або розкришити бісквітне печиво і полити зверху двома столовими ложками лікеру, конфітюром, все як слід перемішати і залишити просочитися. Залити молоко в каструлю, додати туди ваніль, довести до кипіння на слабкому вогні і вимкнути. Ретельно збити жовтки з цукром для отримання крему білого кольору. Додати в яйця борошно, крохмаль і перемішати все до однорідної маси. Змішати все з молоком і знову поставити каструлю з жовтково-борошняно-молочною масою на вогонь, постійно збиваючи вміст, на слабкому вогні довести її до кипіння і вимкнути. У крем додати лікер, який залишився, і вершкове масло і перемішати до розчинення масла.

Залишити крем на деякий час в теплі, а потім прибрати в холодильник на 15-30 хвилин. Збити сметану з частиною цукрової пудри. У приготовлену вазу або скляні формочки покласти шарами шматочки розмеленого бісквіта або печива, ягоди, крем і сметану. Для краси чергувати шари. Закрити форми харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 2 години.

Примітка

Готовий полуничний трайфл варто прикрасити мигдалем, горіхами і м'ятою. Подавати можна як у великому скляному посуді, так і в декількох невеликих прозорих чашах.

Фото: smh.com.au

Полуничний чизкейк

Цей десерт – щось середнє між сирною запіканкою і суфле, потішить несподіваним смаком і ошатним виглядом. Полуниця, маскарпоне, плавлені сирки, крекери – дуже незвичайне, але напрочуд смачне поєднання продуктів

Інгредієнти:

500 г полуниці

3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу

2 ст. л. крохмалю

1 скл. дрібно подрібнених крекерів

1,5 ст. цукру

3 ст. л. вершкового масла

2 плавлених сирки

1/4 чайної ложки солі

3 яйця

1 ч. л. кориці

400 г сиру маскарпоне або жирного сиру

Викласти полуницю в один шар на пательню, полити фруктовим сиропом і припускати, поки сироп не загусне і полуниця не розчинитися повністю, приблизно 30 хвилин. Відкласти полуничне пюре в миску і змішати з картопляним крохмалем. Дати охолонути повністю.

У невеликій мисці розкришити крекери, змішати з 3 столовими ложками цукру і розтопленим вершковим маслом. Викласти суміш у форму для запікання рівним шаром. Випікати близько 3-5 хвилин. Вийняти форму з духовки і дати охолонути.

Натерти плавлений сир на крупній тертушці, додати в нього цукор, що залишився, яйця і сіль.

Змішати корицю і сир маскарпоне або сир з допомогою блендера. Змішати полуничне пюре (тільки залишити кілька ложок для прикраси), суміш плавленого сиру і маскарпонову (сирну) суміш.

Викласти полунично-сирну суміш поверх шару запечених крекерів і поставити в середньонагріту духовку. Запікати орієнтовно 30-40 хвилин. Готовий чизкейк охолодити і полити кількома ложками полуничного пюре.

Фото: smh.com.au

Полуниця в шоколаді

Полуниця і сама по собі хороша, але якщо до неї додати шоколад і фісташки, то вийде неперевершений десерт.

Інгредієнти:

250 г напівсолодкого дрібно нарізаного шоколаду

400 г великої полуниці (близько 20 шт.)

1/3 скл. дрібно рубаних фісташок

Полуницю промити і добре просушити. Помістити розкришений шоколад в миску і поставити її в каструлю з киплячою водою на водяну баню. Помішувати шоколад, поки не розтанув, від 3 до 5 хвилин. Зняти з вогню. Розкласти на піддон або велику дерев'яну дошку лист вощеного паперу. Занурити кожну полуницю в розтоплений шоколад, а потім вмочити в фісташки і укласти на вощений папір. Помістити в холодильник на 15 хвилин. Довше не треба, інакше на шоколаді почнуть збиратися краплі конденсату.

Фото: smh.com.au

Полуничний лимонад

У спеку немає нічого прекраснішого прохолодних напоїв, але лимонад з ароматної полуниці взагалі поза конкуренцією, і готувати його елементарно.

Інгредієнти:

500 г полуниці

8 ст. л. цукру

2 ч. л. цукрової пудри

8 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку

пляшка негазованої мінеральної води

Спочатку збити в блендері промиту полуницю і 4 чайні ложки цукру. Потім змішати збите пюре, решту ложки цукру, лимонний сік, мінеральну воду. Ще раз все перемішати і за бажання додати лід. Можна прикрасити цукровою пудрою.

Фото: smh.com.au

Швидкий полуничний сніданок

Влітку це просто ідеальний сніданок: швидкий, корисний, ще і красивий.

Інгредієнти:

500 г полуниці, промитої, обчищеної і тонко нарізаної

2 ст. л. цукру

2 скл. молока

1/4 ч. л. солі

2 скл. миттєвої вівсянки

1 ст. л. сметани

У немаленькій мисці перемішати полуницю і цукор. Нехай суміш постоїть, щонайменше 5 хвилин, щоб виділився сік. У невеликій каструлі на середньому вогні змішати 1,5 склянки теплої води, молоко і 1/4 чайної ложки солі. Всипати 2 склянки вівсянки швидкого приготування, готувати, помішуючи, до загустіння від 5 до 6 хвилин.

Розкласти вівсянку по мисках, налити на кожну порцію по ложці сметани і, нарешті, прикрасити полуничним сиропом.

Фото: smh.com.au

Полунична Маргарита

Маргарита – знаменитий коктейль, в якому завжди є текіла, сік лайма чи лимона, цитрусовий лікер і лід. Але полуниця додасть йому особливий літній смак.

Інгредієнти:

1 ст. полуниці

6 ст. л. текіли

1/4 склянки замороженої лимонаду

сік 1 лайма

2 ст. л. апельсинового лікеру

2 ст. л. подрібненого льоду

Змішати полуницю, текілу, лимонад, лаймовий сік і апельсиновий лікер в блендері. Додати лід і змішувати, поки рідина не стане однорідною. Подавати одразу ж в охолоджених келихах, краї яких прикрашені цукром.

Софія Фарах

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