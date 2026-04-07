Секрет приготування сирної паски
Щоб сирна паска вийшла ніжною, сир купуйте якісний, жирний і обов’язково перетріть його через сито або пробийте занурювальним блендером.
Сирна паска виходить ніжною, солодкою, з насиченим ароматом ванілі та цитруса. Прикрасьте розтопленим шоколадом, цукатами, фруктами або обсипте кокосовою стружкою чи цукровою пудрою.
Інгредієнти
- сир
- 500 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- цукор
- 150 г
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- вершкове масло
- 80 г
- манна крупа
- 1 ст. л.
- родзинки
- 100 г
- цедра лимона
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
У миску всипте манну крупу, додайте сметану, м’яке вершкове масло, збийте вінчиком і залиште на 20 хвилин.
Родзинки промийте, залийте окропом і залиште на 10 хвилин, потім воду злийте і обсушіть паперовим рушником.
Яйця з’єднайте з цукром, і збийте міксером до пишної маси.
Сир пробийте занурювальним блендером або перетріть через сито.
У миску з манною крупою, сметаною і вершковим маслом, викладіть збиті яйця, сир, родзинки, цедру лимона, ванільний цукор, сіль і перемішайте лопаткою.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть сирну масу і розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин до золотистого кольору. Охолоджену сирну паску звільніть від форми, прикрасьте і подайте до столу.
Поради:
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.
Сирну паску можна приготувати заздалегідь.