Секрет приготування сирної паски

Щоб сирна паска вийшла ніжною, сир купуйте якісний, жирний і обов’язково перетріть його через сито або пробийте занурювальним блендером.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Сирна паска

Сирна паска / © Credits

Сирна паска виходить ніжною, солодкою, з насиченим ароматом ванілі та цитруса. Прикрасьте розтопленим шоколадом, цукатами, фруктами або обсипте кокосовою стружкою чи цукровою пудрою.

Інгредієнти

сир
500 г
яйця курячі
4 шт.
цукор
150 г
сметана 20%
3 ст. л.
вершкове масло
80 г
манна крупа
1 ст. л.
родзинки
100 г
цедра лимона
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка

  1. У миску всипте манну крупу, додайте сметану, м’яке вершкове масло, збийте вінчиком і залиште на 20 хвилин.

  2. Родзинки промийте, залийте окропом і залиште на 10 хвилин, потім воду злийте і обсушіть паперовим рушником.

  3. Яйця з’єднайте з цукром, і збийте міксером до пишної маси.

  4. Сир пробийте занурювальним блендером або перетріть через сито.

  5. У миску з манною крупою, сметаною і вершковим маслом, викладіть збиті яйця, сир, родзинки, цедру лимона, ванільний цукор, сіль і перемішайте лопаткою.

  6. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть сирну масу і розрівняйте.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин до золотистого кольору. Охолоджену сирну паску звільніть від форми, прикрасьте і подайте до столу.

Поради:

  • Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

  • Сирну паску можна приготувати заздалегідь.

