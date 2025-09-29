"Секретний напій" королеви Єлизавети: рецепт улюбленого лимонного рефрешеру королівської родини

«Секретний напій» королеви Єлизавети / © Associated Press

Назва цього напою — Lemon Refresher («Лимонний напій»). Його рецепт розкрив колишній особистий кухар королеви Darren McGrady, який понад 15 років працював у палацовій кухні. За його словами, напій готували щомісяця великими партіями, розливали у порожні пляшки з-під тоніка та брали з собою до Сандрінгема, Віндзора, Балморала, Единбурга та навіть на королівську яхту Britannia.

Секрет лимонного напою

Цей напій нагадує лимонад, але має насиченіший, яскравий та навіть «різкуватий» смак завдяки спеціальним інгредієнтам. Головна його перевага — він чудово освіжає у спеку та може зберігатися у холодильнику протягом кількох тижнів. А ще він має неймовірний аромат.

Рецепт «секретного напою»

Інгредієнти

Лимон 6 шт.

Цукор 1 кг

Виннокам’яна кислота 30 г

Лимонна кислота 30 г

Окріп 2 л

Приготування

Зніміть цедру з лимонів і вичавіть сік. У великій каструлі розчиніть цукор, кислоти та цедру в окропі. Додайте лимонний сік, добре перемішайте. Дайте суміші охолонути, потім процідіть і перелийте у пляшки. Зберігайте в холодильнику.

Перед вживанням концентрат потрібно розбавляти холодною водою до свого смаку (приблизно 1:4). Можна подавати з льодом або мінеральною водою.

Особливість напою

Довготривале зберігання — концентрат готували раз на місяць і він залишався свіжим.

Універсальність — лимонний рефрешер можна пити охолодженим у спеку чи додавати як основу до коктейлів.

Якщо ви хочете спробувати себе у ролі королівського кухаря, лимонний напій — чудовий варіант. Це легкий, ароматний та надзвичайний напій, який додасть до вашої осені краплю англійської елегантності.