Іспанська кухня вже давно довела, що найкращі страви — це не про складність, а про якість інгредієнтів і баланс смаків. Сендвіч із антрекотом — класичний приклад такого підходу. Фудблогер Eric Lahuerta розповів про рецепт його приготування — простого, але ефектного бутерброда, де кожен інгредієнт створює гармонійну симфонію смаку.

Інгредієнти

багет

антрекот

перці piquillo

вершкове масло

часник

оливкова олія

сіль

чорний перець

Приготування

Антрекот приправляють сіллю та чорним перцем. М’ясо готують до бажаного ступеня прожарювання, щоб зберегти соковитість. Часник обсмажують або запікають, щоб він став м’яким і солодкуватим на смак. Багет розрізають і злегка підсмажують, змащують вершковим маслом. Викладають антрекот, додають перці piquillo, трохи часнику та збризкують оливковою олією. У результаті виходить сендвіч із хрусткою скоринкою, ніжною текстурою всередині та насиченим ароматом.

Сендвіч із антрекотом — доказ того, що справжня гастрономія не потребує складних технік. Достатньо якісних продуктів і розуміння смаку.

Цей сендвіч легко приготувати вдома, але він має такий вигляд і смакує так, ніби його подали у маленькому барі десь у Барселоні. Ідеальний варіант для швидкого обіду, неформальної вечері чи моменту, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому смачного.