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Сендвіч із круасана з полуницею: рецепт від Євгена Клопотенка

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Сендвіч із круасана з полуницею: рецепт від Євгена Клопотенка

klopotenko.com

Сезон полуниці в розпалі. І сьогодні я пропоную вам приготувати дуже просту, ніжну і романтичну закуску.

Ви витратите всього кілька хвилин і отримаєте дуже смачний сендвіч із круасана з полуницею в поєднанні з м'яким сиром, освіжальною м'ятою і пікантним коріандром, який чудово підкреслює смак полуниці.

Інгредієнти:

  • круасани (будь-які) — 2 шт.
  • сир маскарпоне — 40 г
  • полуниця — 50-70 г
  • коріандр мелений — 2 щіпки
  • м'ята — 1 гілочка

Приготування:

Розріжте круасан уздовж на дві частини, але так, щоб вони були розділені не до кінця. Полуницю промийте і наріжте слайсами. М'яту також промийте і відокремте від стебла.

© klopotenko.com
klopotenko.com

Намастіть нижню частину круассана сиром маскарпоне. Згори викладіть слайси полуниці і посипте меленим коріандром. Прикрасьте сендвіч листочками м'яти.

© klopotenko.com
klopotenko.com

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