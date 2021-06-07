Сендвіч із круасана з полуницею: рецепт від Євгена Клопотенка

Сезон полуниці в розпалі. І сьогодні я пропоную вам приготувати дуже просту, ніжну і романтичну закуску.
Ви витратите всього кілька хвилин і отримаєте дуже смачний сендвіч із круасана з полуницею в поєднанні з м'яким сиром, освіжальною м'ятою і пікантним коріандром, який чудово підкреслює смак полуниці.
Інгредієнти:
- круасани (будь-які) — 2 шт.
- сир маскарпоне — 40 г
- полуниця — 50-70 г
- коріандр мелений — 2 щіпки
- м'ята — 1 гілочка
Приготування:
Розріжте круасан уздовж на дві частини, але так, щоб вони були розділені не до кінця. Полуницю промийте і наріжте слайсами. М'яту також промийте і відокремте від стебла.
Намастіть нижню частину круассана сиром маскарпоне. Згори викладіть слайси полуниці і посипте меленим коріандром. Прикрасьте сендвіч листочками м'яти.
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