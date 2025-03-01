Сендвіч із куркою: рецепт поживного бутерброда

Якщо ви шукаєте ідеальну страву для швидкого перекусу чи ситного обіду, ароматний сендвіч із куркою стане чудовим вибором. Він поєднує ніжне куряче м’ясо, хрусткий бекон, пікантний соус та розтоплений сир, які створюють гармонію смаку.

Дізнаймось, як приготувати цей вишуканий бутерброд, про який розповіли на сторінці Eric Lahuerta, у себе вдома.

Інгредієнти Курка 1/2 шт. Приправа до курки 20 г В’ялений бекон 200 г Часник 2 головки Гірчиця 1 ст. л Майонез 3 ст. л Оливкова олія Сіль Перець Копчений сир 100 г Хліб

Приготування

Зріжте верхівку кожної головки часнику, щоб відкрити зубчики. Посипте сіллю, перцем і збризніть оливковою олією. Загорніть часник у фольгу та запікайте у розігрітій до 220°C духовці протягом 40 хв. Після запікання дістаньте часник із духовки, обережно вийміть запашний м'якуш і змішайте її з гірчицею та майонезом, щоб утворилася кремоподібна консистенція. Відставте соус убік. Викладіть курку на деко, рівномірно посипте приправою, полийте оливковою олією та добре втирайте суміш у м’ясо. Запікайте курку у духовці за 200°C протягом 45 хв. Після запікання вийміть курку з духовки, дайте їй трохи охолонути, а потім наріжте невеликими шматочками. У глибоку миску викладіть нарізану курку, подрібнений бекон та додайте майонез із смаженим часником. Ретельно перемішайте. Підсмажте скибки хліба на грилі чи у тостері до хрусткої скоринки. Викладіть курячу суміш рівномірним шаром на одну зі скибок хліба, а зверху покладіть копчений сир. Розтопіть сир за допомогою паяльної лампи чи у духовці, поки він не стане ніжним і тягучим. З’єднайте сендвіч та насолоджуйтеся його чудовим смаком.

Поради:

Для насиченішого смаку використовуйте домашній майонез.

Додайте свіжий салат або овочі для більшої користі та яскравості смаку.

Якщо хочете зробити сендвіч менш калорійним, замініть майонез на грецький йогурт.

Цей сендвіч із куркою – справжня знахідка для гурманів. Він стане чудовим доповненням до сніданку, обіду чи легкої вечері. Приготуйте його одного разу і він точно стане вашим улюбленим рецептом.

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