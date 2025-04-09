Сендвіч із люля-кебабом: цікавий рецепт та оригінальний спосіб приготувати ковбаски

Сендвіч із люля-кебабом / © Credits

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Зміст Інгредієнти Приготування Подача

Люля-кебаб — це східна страва з ароматного фаршу, сформована на шпажках, яка зазвичай готується на грилі чи пательні. Але що, якби ми сказали, що зробити ідеальні ковбаски для люля-кебаба можна за допомогою звичайної пластикової пляшки. Звучить незвично, але цей лайфгак — справжнє відкриття для тих, хто любить готувати швидко, красиво та без зайвого клопоту.

Авторка кулінарної сторінки fatmagulkitchen поділилася креативним способом формування люля-кебаба. Для цього знадобиться всього три речі: пластикова пляшка на 1,5 літра, скляна банка та дерев’яні шпажки. Завдяки цьому нехитрому інструменту ковбаски з фаршу набувають ідеальної форми, не розпадаються та не прилипають до рук. Такий метод особливо корисний, коли потрібно швидко приготувати багато порцій — наприклад, для великої родини чи пікніка.

Інгредієнти

М’ясний фарш (яловичина чи суміш із бараниною) 500 г

Яйце 1 шт.

Середня цибулина 1 шт.

Часник 1 зубчик

Панірувальні сухарі 1 склянка

Сіль

Чорний перець

Кмин

Червоний перець

Холодна вода ½ склянки

Приготування

З’єднайте всі інгредієнти у великій мисці. Добре вимісіть до однорідної, пластичної консистенції. Додайте пів склянки води — вона зробить масу м’якшою та соковитішою. Пластикову пляшку об’ємом 1,5 літра розріжте навпіл. Нижню частину можна викинути, а верхню — з шийкою — використайте для формування ковбасок. Наповніть пляшку фаршем, ущільнюючи його ложкою чи руками. Помістіть пляшки на скляну банку (вона триматиме конструкцію вертикально). Вставте шпажку у горловину пляшки та злегка натискайте на пляшку. Фарш почне видавлюватися назовні, обгортаючи шпажку у вигляді ідеальної ковбаски. Обсмажте люля-кебаби на грилі, пательні чи запечіть у духовці до рум’яної скоринки.

Подача

Для сендвіча із люля-кебабом. Підійде піта, лаваш або багет. Додайте до нього:

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свіже листя салату

скибочки помідора та огірка

мариновану цибулю

соус на основі йогурту або тахіні

Поради:

Щоб шпажки не згоріли під час готування, попередньо замочіть їх у воді на 15–20 хв.

Якщо фарш здається занадто м’яким, додайте трохи сухарів.

Для пікантності можна додати до фаршу подрібнену зелень (кінзу, петрушку) чи трохи тертого сиру.

Цей метод не тільки економить час і дозволяє уникнути хаосу на кухні, а ще й гарантує відмінний результат. Сендвіч із люля-кебабом стане хітом на будь-якій вечірці, пікніку чи просто сімейному обіді. А пластикову пляшку після готування сміливо можна відправити на перероблення — ще один плюс до екологічної свідомості.