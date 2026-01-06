Сендвіч "Цезар" із куркою: рецепт ідеальної страви для сніданку чи перекушування

Сендвіч Цезар із куркою tiktok.com_@iramsfoodstory

Салат «Цезар» давно став класикою, але його сендвіч-версія — це окремий рівень гастрономічного задоволення. Вона поєднує все, за що ми любимо: текстури, баланс солоного та вершкового, плюс відчуття «маленького свята» навіть у звичайний день. На сторінці фудблогерки iramsfoodstory запропонували варіант сендвіча, який легко може стати вашим фірмовим рецептом.

Інгредієнти

Курка

куряче філе 1 шт.

сіль

часникова приправа

чорний перець

копчена паприка

Панірування

панірувальні сухарі 2 склянки

Яєчна суміш

яйця 1 шт.

вода ½ склянки

Суха суміш

пшеничне борошно 1 склянка

сіль

чорний перець

часникова приправа

Салат «Цезар»

майонез ½ склянки

часник 2 зубчики

соус Вустерський 1 ст. л

діжонська гірчиця 1 ст. л

лимонний сік 2 ч. л

натертий пармезан ⅓ склянки

чорний перець

оливкова олія 2 ст. л

салат (ромен або айсберг)

Сендвіч

мінібагети чи невеликі булки 3 шт.

вершкове масло

пармезан

соус «Цезар» 3 ст. л

Приготування

Підготуйте курку. Промокніть філе паперовим рушником, приправте сіллю, перцем, часниковою приправою та копченою паприкою. Зробіть панірування. У мисці збийте яйце з водою. В іншій — змішайте борошно, сіль, перець і часниковий порошок. Окремо підготуйте панірувальні сухарі. Паніруйте курку. Обваляйте філе у сухій суміші, потім у яйці. Повторіть ще раз і завершить паніруванням у сухарях. Обсмажте. Розігрійте олію до 175 °C. Смажте курку 4–5 хв до золотистої скоринки (внутрішня температура — 75 °C). Приготуйте соус «Цезар». Змішайте майонез, гірчицю, Вустерський соус, лимонний сік, часник, оливкову олію, перець і пармезан. Половину соусу відкладіть. В іншу частину додайте салат і перемішайте. Зберіть сендвіч. Підсмажте хліб з маслом до рум’яності. Намажте соус, викладіть курку, додайте салат «Цезар», посипте пармезаном і накрийте верхньою частиною булки. Подавайте теплим.

Сендвіч «Цезар» із куркою — це ідеальний приклад того, як звична страва може заграти по-новому. Він ситний, стильний та універсальний, підходить для сніданку, бранчу, ланчу чи швидкої вечері.