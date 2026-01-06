- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 2 хв
Сендвіч "Цезар" із куркою: рецепт ідеальної страви для сніданку чи перекушування
Хрумка курка у золотистому паніруванні, ніжний соус «Цезар», свіжий салат і теплий підрум’янений хліб — здається, кращого сценарію для сніданку чи швидкого перекушування не існує.
Салат «Цезар» давно став класикою, але його сендвіч-версія — це окремий рівень гастрономічного задоволення. Вона поєднує все, за що ми любимо: текстури, баланс солоного та вершкового, плюс відчуття «маленького свята» навіть у звичайний день. На сторінці фудблогерки iramsfoodstory запропонували варіант сендвіча, який легко може стати вашим фірмовим рецептом.
Інгредієнти
Курка
куряче філе 1 шт.
сіль
часникова приправа
чорний перець
копчена паприка
Панірування
панірувальні сухарі 2 склянки
Яєчна суміш
яйця 1 шт.
вода ½ склянки
Суха суміш
пшеничне борошно 1 склянка
сіль
чорний перець
часникова приправа
Салат «Цезар»
майонез ½ склянки
часник 2 зубчики
соус Вустерський 1 ст. л
діжонська гірчиця 1 ст. л
лимонний сік 2 ч. л
натертий пармезан ⅓ склянки
чорний перець
оливкова олія 2 ст. л
салат (ромен або айсберг)
Сендвіч
мінібагети чи невеликі булки 3 шт.
вершкове масло
пармезан
соус «Цезар» 3 ст. л
Приготування
Підготуйте курку. Промокніть філе паперовим рушником, приправте сіллю, перцем, часниковою приправою та копченою паприкою.
Зробіть панірування. У мисці збийте яйце з водою. В іншій — змішайте борошно, сіль, перець і часниковий порошок. Окремо підготуйте панірувальні сухарі.
Паніруйте курку. Обваляйте філе у сухій суміші, потім у яйці. Повторіть ще раз і завершить паніруванням у сухарях.
Обсмажте. Розігрійте олію до 175 °C. Смажте курку 4–5 хв до золотистої скоринки (внутрішня температура — 75 °C).
Приготуйте соус «Цезар». Змішайте майонез, гірчицю, Вустерський соус, лимонний сік, часник, оливкову олію, перець і пармезан. Половину соусу відкладіть. В іншу частину додайте салат і перемішайте.
Зберіть сендвіч. Підсмажте хліб з маслом до рум’яності. Намажте соус, викладіть курку, додайте салат «Цезар», посипте пармезаном і накрийте верхньою частиною булки. Подавайте теплим.
Сендвіч «Цезар» із куркою — це ідеальний приклад того, як звична страва може заграти по-новому. Він ситний, стильний та універсальний, підходить для сніданку, бранчу, ланчу чи швидкої вечері.