Сендвічі в яйці / tiktok.com_@kastrulkavalidola

Іноді найкращі рецепти народжуються з простих інгредієнтів, які є майже в кожному холодильнику. Саме так сталося з сендвічами в яйці, про рецепт приготування яких розповіли на сторінці Має бути смачно.

Цей варіант сендвіча особливий тим, що хліб буквально «огортається» яйцем і утворюється ніжна, золотиста оболонка. Всередину можна покласти все, що любите, як-от сир, сосиски, ковбасу, овочі та соуси. Завдяки цьому страва щоразу може бути різною.

Інгредієнти

Для базового рецепта знадобляться:

яйця — 2–3 шт.

тостовий хліб — кілька скибок

помідори — 1–2 шт.

сир (плавлений чи твердий)

зелень за смаком

сосиски чи ковбаса (за бажанням)

улюблені соуси, наприклад, майонез, кетчуп, гірчиця чи сирний соус

олія

За бажанням начинку можна доповнити:

листям салату

огірками

беконом

авокадо

карамелізованою цибулею

Приготування

Спочатку збийте яйця в окремій мисці до однорідної консистенції. Налийте трохи олії та добре розігрійте сковороду. Якщо у вас є велика сковорода, краще використовувати саме її, адже так зручніше розмістити кілька скибок хліба одночасно. На гарячу сковороду викладіть тостовий хліб і залийте його збитими яйцями, щоб вони огорнули скибки. Яєчна маса швидко схопиться і створить ніжний омлетний шар. Коли хліб трохи підсмажиться, намажте його улюбленими соусами. Поєднання кількох зробить смак насиченішим. Тепер можна формувати сендвіч. Додайте скибки помідора, сир, зелень і сосиски чи ковбасу. Якщо плануєте їсти сендвіч пізніше, краще не додавати помідор, адже він може дати легкий присмак тушкованих овочів. Акуратно загорніть хліб у яєчний шар, сформуйте компактний рулет або конверт. Щоб сендвіч добре тримав форму, його можна загорнути в харчову плівку на кілька хвилин. Це допоможе начинці «склеїтися» і страва не розпадатиметься.

Ідеї начинок

Якщо хочеться урізноманітнити рецепт, спробуйте такі поєднання.

Класичний варіант

сир

шинка

зелень

Сніданковий

яйце

бекон

сир чедер

Овочевий

авокадо

помідор

рукола

Ситний

сосиски

сир

карамелізована цибуля

Сендвічі в яйці — це один із тих рецептів, який легко стає улюбленим. Він не потребує складних інгредієнтів, готується за кілька хвилин і дозволяє експериментувати з начинками майже без обмежень.

Така страва однаково добре підходить для сніданку, обіду на роботі чи перекушування у дорозі. А якщо правильно загорнути сендвіч, його зручно брати з собою та насолоджуватися смаком навіть наступного дня.