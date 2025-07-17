Сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром і тунцем: рецепт смачної та легкої закуски

Сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром та тунцем snstagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

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Рецепт від фудблогерки Eugenie Derousseau вже підкорив TikTok і кулінарні серця, а тепер настав час спробувати його й вам. Ці легкі та хрусткі коржики з кукурудзи ідеально поєднуються з начинками з тунцем, сиром, авокадо чи зеленню, тож їх легко адаптувати під свій смак. А головне — це не просто смачно, а й дуже просто.

Інгредієнти

Для коржиків

Консервована кукурудза 250 г

Яйця 1 шт.

Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л

Терта моцарела 1 невелика жменя

Сіль

Перець

Спеції

Для начинки

Консервований тунець 100 г

Крем-сир 2 ст. л

Лимон ½ шт.

Сіль

Перець

Свіжа зелень

Листя салату

Авокадо

Помідори

Приготування

Злийте воду з кукурудзи та викладіть у глибоку миску. Додайте яйце, кукурудзяний крохмаль, сіль, перець і, за бажанням, тертий сир. Ретельно перемішайте. Маса повинна бути густою, як для оладок. Застеліть деко пергаментом і ложкою викладіть невеликі порції тіста, сформуйте круглі галети (приблизно 8–10 см у діаметрі). Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хв, доки не підрум’яняться. Дайте охолонути, тоді акуратно зніміть із паперу. Змішайте тунець із крем-сиром, лимонним соком, сіллю, перцем і зеленню. Можна додати кілька крапель оливкової олії для аромату. На одну галету викладіть начинку, додайте листя салату чи авокадо за бажанням і накрийте іншою галетою як сендвіч.

Це чудовий варіант для тих, хто хоче знизити споживання глютену чи просто замінити хліб на щось легше. До того ж кукурудза багата на клітковину та вітаміни групи B, а тунець — джерело білка та омега-3.

Поради

Для пікантнішого смаку додайте у тісто дрібку копченої паприки чи суміш прованських трав.

Галети можна приготувати заздалегідь та зберігати у холодильнику до 3 днів у герметичному контейнері.

Замість тунця можна використати відварене куряче філе, хумус або овочі-гриль.

Такий сендвіч чудово підходить і для ланчу в офіс, і для корисної вечері. А ще він має дуже стильний вигляд на тарілці, як з ресторанного меню. Не дивно, що французькі фудблогери вже зробили з цього тренд.

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