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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром і тунцем: рецепт смачної та легкої закуски

Забудьте про звичайні бутерброди, новий гастрономічний тренд захоплює увагу господинь по всьому світу. Легкі та корисні сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром і тунцем не тільки замінять хліб, а й стануть улюбленою стравою для тих, хто цінує смак і здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром та тунцем snstagram.com_ginie.healthylife

Сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром та тунцем snstagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Рецепт від фудблогерки Eugenie Derousseau вже підкорив TikTok і кулінарні серця, а тепер настав час спробувати його й вам. Ці легкі та хрусткі коржики з кукурудзи ідеально поєднуються з начинками з тунцем, сиром, авокадо чи зеленню, тож їх легко адаптувати під свій смак. А головне — це не просто смачно, а й дуже просто.

Інгредієнти

Для коржиків

  • Консервована кукурудза 250 г

  • Яйця 1 шт.

  • Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л

  • Терта моцарела 1 невелика жменя

  • Сіль

  • Перець

  • Спеції

Для начинки

  • Консервований тунець 100 г

  • Крем-сир 2 ст. л

  • Лимон ½ шт.

  • Сіль

  • Перець

  • Свіжа зелень

  • Листя салату

  • Авокадо

  • Помідори

Приготування

  1. Злийте воду з кукурудзи та викладіть у глибоку миску.

  2. Додайте яйце, кукурудзяний крохмаль, сіль, перець і, за бажанням, тертий сир.

  3. Ретельно перемішайте. Маса повинна бути густою, як для оладок.

  4. Застеліть деко пергаментом і ложкою викладіть невеликі порції тіста, сформуйте круглі галети (приблизно 8–10 см у діаметрі).

  5. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хв, доки не підрум’яняться.

  6. Дайте охолонути, тоді акуратно зніміть із паперу.

  7. Змішайте тунець із крем-сиром, лимонним соком, сіллю, перцем і зеленню. Можна додати кілька крапель оливкової олії для аромату.

  8. На одну галету викладіть начинку, додайте листя салату чи авокадо за бажанням і накрийте іншою галетою як сендвіч.

Це чудовий варіант для тих, хто хоче знизити споживання глютену чи просто замінити хліб на щось легше. До того ж кукурудза багата на клітковину та вітаміни групи B, а тунець — джерело білка та омега-3.

Поради

  • Для пікантнішого смаку додайте у тісто дрібку копченої паприки чи суміш прованських трав.

  • Галети можна приготувати заздалегідь та зберігати у холодильнику до 3 днів у герметичному контейнері.

  • Замість тунця можна використати відварене куряче філе, хумус або овочі-гриль.

Такий сендвіч чудово підходить і для ланчу в офіс, і для корисної вечері. А ще він має дуже стильний вигляд на тарілці, як з ресторанного меню. Не дивно, що французькі фудблогери вже зробили з цього тренд.

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