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Сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром і тунцем: рецепт смачної та легкої закуски
Забудьте про звичайні бутерброди, новий гастрономічний тренд захоплює увагу господинь по всьому світу. Легкі та корисні сендвічі з кукурудзяних коржиків із сиром і тунцем не тільки замінять хліб, а й стануть улюбленою стравою для тих, хто цінує смак і здоров’я.
Рецепт від фудблогерки Eugenie Derousseau вже підкорив TikTok і кулінарні серця, а тепер настав час спробувати його й вам. Ці легкі та хрусткі коржики з кукурудзи ідеально поєднуються з начинками з тунцем, сиром, авокадо чи зеленню, тож їх легко адаптувати під свій смак. А головне — це не просто смачно, а й дуже просто.
Інгредієнти
Для коржиків
Консервована кукурудза 250 г
Яйця 1 шт.
Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л
Терта моцарела 1 невелика жменя
Сіль
Перець
Спеції
Для начинки
Консервований тунець 100 г
Крем-сир 2 ст. л
Лимон ½ шт.
Сіль
Перець
Свіжа зелень
Листя салату
Авокадо
Помідори
Приготування
Злийте воду з кукурудзи та викладіть у глибоку миску.
Додайте яйце, кукурудзяний крохмаль, сіль, перець і, за бажанням, тертий сир.
Ретельно перемішайте. Маса повинна бути густою, як для оладок.
Застеліть деко пергаментом і ложкою викладіть невеликі порції тіста, сформуйте круглі галети (приблизно 8–10 см у діаметрі).
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хв, доки не підрум’яняться.
Дайте охолонути, тоді акуратно зніміть із паперу.
Змішайте тунець із крем-сиром, лимонним соком, сіллю, перцем і зеленню. Можна додати кілька крапель оливкової олії для аромату.
На одну галету викладіть начинку, додайте листя салату чи авокадо за бажанням і накрийте іншою галетою як сендвіч.
Це чудовий варіант для тих, хто хоче знизити споживання глютену чи просто замінити хліб на щось легше. До того ж кукурудза багата на клітковину та вітаміни групи B, а тунець — джерело білка та омега-3.
Поради
Для пікантнішого смаку додайте у тісто дрібку копченої паприки чи суміш прованських трав.
Галети можна приготувати заздалегідь та зберігати у холодильнику до 3 днів у герметичному контейнері.
Замість тунця можна використати відварене куряче філе, хумус або овочі-гриль.
Такий сендвіч чудово підходить і для ланчу в офіс, і для корисної вечері. А ще він має дуже стильний вигляд на тарілці, як з ресторанного меню. Не дивно, що французькі фудблогери вже зробили з цього тренд.