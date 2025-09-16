ТСН у соціальних мережах

Рецепти
22
1 хв

Шакшука по-іспанськи: рецепт ідеального сніданку

Середземноморська кухня відома своєю простотою та користю. Одна з її зіркових страв — шакшука, ароматне поєднання овочів, прянощів та яєць.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Шакшука по-іспанськи

Шакшука по-іспанськи / © Credits

Цей сніданок давно підкорив кухні світу, а тепер має й цікаву іспанську інтерпретацію, яка смакує особливо насичено завдяки поєднанню томатів, солодкого перцю та спецій. Фудблогер Eric Lahuerta поділився власним рецептом шакшуки та кулінарними лайфгаками.

Інгредієнти

Цибуля
2 шт.
Часник
4 зубчики
Червоний болгарський перець
1 шт.
Помідори чері
10 шт.
Томатна паста
1 ст. л
Соус із томатів
400 мл
Яйця
3 шт.
Кумин
1 ч. л
Паприка (солодка)
1 ч. л
Оливкова олія
2–3 ст. л
Сіль
Чорний перець
Зелена цибуля

Приготування

  1. Наріжте цибулю півкільцями, а часник подрібніть.

  2. У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю з часником на малому вогні протягом 20 хв до м’якості.

  3. Додайте нарізаний перець і тушкуйте ще 10 хв.

  4. Викладіть розрізані навпіл чері, тушкуйте 5 хв.

  5. Додайте томатну пасту, кумин і паприку. Добре перемішайте.

  6. Влийте томатний соус, зменште вогонь і тушкуйте 5 хв, поки рідина трохи не випарується.

  7. Зробіть заглиблення у соусі та акуратно вбийте яйця. Накрийте кришкою та готуйте, поки білок не схопиться, а жовток залишиться злегка рідким.

  8. Посипте зеленою цибулею. За бажанням подавайте з хрустким багетом або лавашем.

Шакшука по-іспанськи — це не лише сніданок, а й ідеальна страва для бранчу чи навіть легкої вечері. Ароматна, барвиста, поживна та водночас проста у приготуванні.

