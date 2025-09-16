- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Шакшука по-іспанськи: рецепт ідеального сніданку
Середземноморська кухня відома своєю простотою та користю. Одна з її зіркових страв — шакшука, ароматне поєднання овочів, прянощів та яєць.
Цей сніданок давно підкорив кухні світу, а тепер має й цікаву іспанську інтерпретацію, яка смакує особливо насичено завдяки поєднанню томатів, солодкого перцю та спецій. Фудблогер Eric Lahuerta поділився власним рецептом шакшуки та кулінарними лайфгаками.
Інгредієнти
- Цибуля
- 2 шт.
- Часник
- 4 зубчики
- Червоний болгарський перець
- 1 шт.
- Помідори чері
- 10 шт.
- Томатна паста
- 1 ст. л
- Соус із томатів
- 400 мл
- Яйця
- 3 шт.
- Кумин
- 1 ч. л
- Паприка (солодка)
- 1 ч. л
- Оливкова олія
- 2–3 ст. л
- Сіль
-
- Чорний перець
-
- Зелена цибуля
-
Приготування
Наріжте цибулю півкільцями, а часник подрібніть.
У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю з часником на малому вогні протягом 20 хв до м’якості.
Додайте нарізаний перець і тушкуйте ще 10 хв.
Викладіть розрізані навпіл чері, тушкуйте 5 хв.
Додайте томатну пасту, кумин і паприку. Добре перемішайте.
Влийте томатний соус, зменште вогонь і тушкуйте 5 хв, поки рідина трохи не випарується.
Зробіть заглиблення у соусі та акуратно вбийте яйця. Накрийте кришкою та готуйте, поки білок не схопиться, а жовток залишиться злегка рідким.
Посипте зеленою цибулею. За бажанням подавайте з хрустким багетом або лавашем.
Шакшука по-іспанськи — це не лише сніданок, а й ідеальна страва для бранчу чи навіть легкої вечері. Ароматна, барвиста, поживна та водночас проста у приготуванні.