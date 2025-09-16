Шакшука по-іспанськи: рецепт ідеального сніданку

Шакшука по-іспанськи / © Credits

Цей сніданок давно підкорив кухні світу, а тепер має й цікаву іспанську інтерпретацію, яка смакує особливо насичено завдяки поєднанню томатів, солодкого перцю та спецій. Фудблогер Eric Lahuerta поділився власним рецептом шакшуки та кулінарними лайфгаками.

Інгредієнти Цибуля 2 шт. Часник 4 зубчики Червоний болгарський перець 1 шт. Помідори чері 10 шт. Томатна паста 1 ст. л Соус із томатів 400 мл Яйця 3 шт. Кумин 1 ч. л Паприка (солодка) 1 ч. л Оливкова олія 2–3 ст. л Сіль Чорний перець Зелена цибуля

Приготування

Наріжте цибулю півкільцями, а часник подрібніть. У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю з часником на малому вогні протягом 20 хв до м’якості. Додайте нарізаний перець і тушкуйте ще 10 хв. Викладіть розрізані навпіл чері, тушкуйте 5 хв. Додайте томатну пасту, кумин і паприку. Добре перемішайте. Влийте томатний соус, зменште вогонь і тушкуйте 5 хв, поки рідина трохи не випарується. Зробіть заглиблення у соусі та акуратно вбийте яйця. Накрийте кришкою та готуйте, поки білок не схопиться, а жовток залишиться злегка рідким. Посипте зеленою цибулею. За бажанням подавайте з хрустким багетом або лавашем.

Шакшука по-іспанськи — це не лише сніданок, а й ідеальна страва для бранчу чи навіть легкої вечері. Ароматна, барвиста, поживна та водночас проста у приготуванні.