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Кулі з ананасом: рецепт смачної та ефектної випічки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
31
Час на прочитання
1 хв
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Кулі з ананасом: рецепт смачної та ефектної випічки

Фото: Credits

Красиві кулі у вигляді квітки готуються з листкового тіста та соковитих консервованих ананасів.

Під час приготування використовується готове листкове тісто, яке продається у магазинах. Посипте консервовані ананаси цукровою пудрою, загорніть у листкове тісто, поставте в духовку. Результат вас здивує.

Складники

  • листкове тісто (безрізкове) – 500 г;
  • ананаси консервовані – 1 банка;
  • цукрова пудра;
  • яйце – 1 шт.;
  • вишні морожені.

Приготування

Дістаньте ананаси з банки і обсушіть паперовими серветками.

Листкове тісто попередньо розморозьте. Стіл трохи посите борошном. Розкачайте тісто, наріжте довгими смужками шириною 1-1,5 сантиметра.

Кожне кільце ананаса обваляйте в цукровій пудрі та оберніть смужкою тіста через отвір у центрі. Кінцем смужки закрийте отвір посередині, а центр покладіть вишеньку.

Ананасні кільця викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть вироби збитим яйцем. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 200 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Поради

  • За бажанням можете використовувати будь-яке тісто.
  • Вишеньку в середині кільця можна замінити ізюмом.

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Дата публікації
Перегляди
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