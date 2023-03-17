Кулі з ананасом: рецепт смачної та ефектної випічки

Красиві кулі у вигляді квітки готуються з листкового тіста та соковитих консервованих ананасів.
Під час приготування використовується готове листкове тісто, яке продається у магазинах. Посипте консервовані ананаси цукровою пудрою, загорніть у листкове тісто, поставте в духовку. Результат вас здивує.
Складники
- листкове тісто (безрізкове) – 500 г;
- ананаси консервовані – 1 банка;
- цукрова пудра;
- яйце – 1 шт.;
- вишні морожені.
Приготування
Дістаньте ананаси з банки і обсушіть паперовими серветками.
Листкове тісто попередньо розморозьте. Стіл трохи посите борошном. Розкачайте тісто, наріжте довгими смужками шириною 1-1,5 сантиметра.
Кожне кільце ананаса обваляйте в цукровій пудрі та оберніть смужкою тіста через отвір у центрі. Кінцем смужки закрийте отвір посередині, а центр покладіть вишеньку.
Ананасні кільця викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть вироби збитим яйцем. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 200 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Поради
- За бажанням можете використовувати будь-яке тісто.
- Вишеньку в середині кільця можна замінити ізюмом.
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