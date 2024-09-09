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Слойки зі зливами: дуже простий рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
271 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
297
Час на прочитання
1 хв
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Слойки зі зливами: дуже простий рецепт

Слойки зі сливами / Фото: www.credits

Якщо у вас в морозилці є упаковання замороженого листкового тіста, то це ідеальне рішення потішити ваших рідних ароматною випічкою.

З приготуванням слойків впорається навіть господиня-початківиця. Для цього розморозьте тісто, підготуйте солодкі соковиті сливи, викладіть їх на тісто і відправте в духовку.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
500 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
1 ст. л.
сливи
300 г
цукрова пудра
  1. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
  2. Сливи вимийте, просушіть, розріжте навпіл, видаліть кісточки і ще раз розріжте вздовж навпіл.
  3. Яйце збийте виделкою.
  4. На присипану трохи борошном поверхню столу викладіть тісто. Злегка розкатайте качалкою і наріжте на прямокутники 10*15 см. На одному боці прямокутника зробіть надрізи, щоб вони не доходили до краю. На цілий край викладіть сливи, посипте цукром. Краї тіста змастіть збитим яйцем. Накрийте надрізаним боком тіста і защипуйте краї виделкою.
  5. Викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яйцем.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин. Готові слойки посипте цукровою пудрою.

Поради:

Слойки можна посипати кунжутом або насінням льону.

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