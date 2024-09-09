Слойки зі зливами: дуже простий рецепт

Якщо у вас в морозилці є упаковання замороженого листкового тіста, то це ідеальне рішення потішити ваших рідних ароматною випічкою.
З приготуванням слойків впорається навіть господиня-початківиця. Для цього розморозьте тісто, підготуйте солодкі соковиті сливи, викладіть їх на тісто і відправте в духовку.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 1 ст. л.
- сливи
- 300 г
- цукрова пудра
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
- Сливи вимийте, просушіть, розріжте навпіл, видаліть кісточки і ще раз розріжте вздовж навпіл.
- Яйце збийте виделкою.
- На присипану трохи борошном поверхню столу викладіть тісто. Злегка розкатайте качалкою і наріжте на прямокутники 10*15 см. На одному боці прямокутника зробіть надрізи, щоб вони не доходили до краю. На цілий край викладіть сливи, посипте цукром. Краї тіста змастіть збитим яйцем. Накрийте надрізаним боком тіста і защипуйте краї виделкою.
- Викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яйцем.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин. Готові слойки посипте цукровою пудрою.
Поради:
Слойки можна посипати кунжутом або насінням льону.
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