Слойки зі зливами: дуже простий рецепт

Якщо у вас в морозилці є упаковання замороженого листкового тіста, то це ідеальне рішення потішити ваших рідних ароматною випічкою.

З приготуванням слойків впорається навіть господиня-початківиця. Для цього розморозьте тісто, підготуйте солодкі соковиті сливи, викладіть їх на тісто і відправте в духовку.

Інгредієнти тісто листкове бездріжджове 500 г яйце куряче 1 шт. цукор 1 ст. л. сливи 300 г цукрова пудра

Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. Сливи вимийте, просушіть, розріжте навпіл, видаліть кісточки і ще раз розріжте вздовж навпіл. Яйце збийте виделкою. На присипану трохи борошном поверхню столу викладіть тісто. Злегка розкатайте качалкою і наріжте на прямокутники 10*15 см. На одному боці прямокутника зробіть надрізи, щоб вони не доходили до краю. На цілий край викладіть сливи, посипте цукром. Краї тіста змастіть збитим яйцем. Накрийте надрізаним боком тіста і защипуйте краї виделкою. Викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яйцем. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин. Готові слойки посипте цукровою пудрою.

Поради:

Слойки можна посипати кунжутом або насінням льону.

Читайте також: