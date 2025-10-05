"Шарлотка" на кефірі у мультиварці: пиріг, що зметуть зі столу за хвилини

«Шарлотка» / © Pixabay

«Шарлотка» на кефірі — це простий у приготуванні, але по-справжньому душевний пиріг, який найсмачніше виходить у розпал яблучного сезону. На відміну від класичного варіанту, тісто на кефірі більш вологе.

Спосіб приготування та інгредієнти

Інгредієнти:

яблука — 3-4 середніх за розміром

пшеничне борошно — 200 грамів

кефір — 200 мл

яйця — 3 штуки

цукор — 150 грамів (можна зменшити до 100, якщо яблука солодкі)

вершкове масло — для змащування

розпушувач — 1,5 чайної ложки

ванільний цукор — 10 грамів

кориця — за смаком

Як готувати

Дно та бортики мультиварки змастіть вершковим маслом

Яблука очистіть від шкірки та серцевини, наріжте скибочками

У глибокій мисці збийте яйця з цукром і ваніллю до пишної піни (займе приблизно три хвилини)

Додайтекефір кімнатної температури, акуратно перемішайте

Просійте борошно з розпушувачем, введіть у суміш. Тісто має бути як густа сметана

Вилийте половину тіста на дно чаші. Зверху викладіть яблука, посипте корицею

Поступово залийте яблука тістом, що залишилося, розрівняйте ложкою

Закрийте кришку, встановіть режим «Випікання» на 60 хвилин. Якщо такого режиму в мультиварці немає, увімкніть «Мультиповар» на той же час. Якщо після сигналу про готовність серединка все ж таки сирувата — додайте ще 10-15 хвилин

