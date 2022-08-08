Шарлотка з білим наливом: смачний і простий рецепт від шефкухаря Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко у своєму блогу в Instagram поділився новим рецептом смачної шарлотки з білим наливом, яку дуже просто приготувати і яка має неймовірний смак.

Історію появи шарлотки, оригінальний рецепт якої вперше з’явився у Німеччині ми вже розповідали ось тут. Існує безліч різноманітних рецептів шарлотки, але Євген Клопотенко пропонує приготувати її з яблук сорту білий налив.

Інгредієнти:

4 яйця

150 г цукру

160 г борошна

яблука

кориця

Приготування:

Збиваєте 4 яйця зі 150 г цукру до такого білого густого стану. Обережно всипаєте в яйця 160 г борошна і перемішуєте. Власне, це і є тісто на шарлотку. За рівнем складності - як зафігачити омлет. Берете потім білий налив, нарізаєте скибочками і посипаєте корицею. Яблука з корицею додаєте у тісто і перемішуєте. Запікати можна у мультиварці на режимі "випічка" годину або у духовці на 180 градусах. Форму змастити вершковим маслом та присипати борошном.

Раніше ми ділилися рецептом сирників, які завжди виходять теж від Клопотенка.

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