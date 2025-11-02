ТСН у соціальних мережах

Рецепти
71
1 хв

Шарлотка з гарбузом: оригінальний і швидкий рецепт

Шарлотка з гарбузом — це класичний варіант пирога, до якого замість звичних яблук додали солодкий, соковитий гарбуз. Готується страва так само швидко, як і класична шарлотка.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 20 хв.
112 ккал
Шарлотка з гарбузом

Шарлотка з гарбузом / © Credits

Випічка виходить м’якою, повітряною, а завдяки кориці — ароматною.

Інгредієнти

гарбуз очищений
300 г
борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
4 шт.
цукор
150 г
сода харчова
1/3 ч. л.
кислота лимонна
1/3 ч. л.
сіль
щіпка
кориця
1 ч. л.
пудра цукрова
олія

  1. Гарбуз очистьте від шкірки і наріжте невеликими кубиками.

  2. Відокремте жовтки від білків та додайте по половині цукру до жовтків і білків.

  3. Білки з цукром збийте міксером у пишну масу.

  4. Жовтки з цукром і сіллю перемішайте віничком до розчинення цукру. Додайте частинами збиті білки, перемішуючи їх, потім просіяне борошно, соду, лимонну кислоту, корицю, перемішайте лопаткою, потім викладіть гарбуз і ще раз перемішайте.

  5. Дно форми для випікання застеліть пергаментом, бортики злегка змастіть олією, викладіть масу та розрівняйте її.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–50 хвилин. Дайте шарлотці трохи охолонути у формі, потім викладіть її на решітку до повного охолодження. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Замість кориці в шарлотку можна покласти ванільний цукор.

