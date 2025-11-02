- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Шарлотка з гарбузом: оригінальний і швидкий рецепт
Шарлотка з гарбузом — це класичний варіант пирога, до якого замість звичних яблук додали солодкий, соковитий гарбуз. Готується страва так само швидко, як і класична шарлотка.
Випічка виходить м’якою, повітряною, а завдяки кориці — ароматною.
Інгредієнти
- гарбуз очищений
- 300 г
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- цукор
- 150 г
- сода харчова
- 1/3 ч. л.
- кислота лимонна
- 1/3 ч. л.
- сіль
- щіпка
- кориця
- 1 ч. л.
- пудра цукрова
- олія
Гарбуз очистьте від шкірки і наріжте невеликими кубиками.
Відокремте жовтки від білків та додайте по половині цукру до жовтків і білків.
Білки з цукром збийте міксером у пишну масу.
Жовтки з цукром і сіллю перемішайте віничком до розчинення цукру. Додайте частинами збиті білки, перемішуючи їх, потім просіяне борошно, соду, лимонну кислоту, корицю, перемішайте лопаткою, потім викладіть гарбуз і ще раз перемішайте.
Дно форми для випікання застеліть пергаментом, бортики злегка змастіть олією, викладіть масу та розрівняйте її.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–50 хвилин. Дайте шарлотці трохи охолонути у формі, потім викладіть її на решітку до повного охолодження. Посипте цукровою пудрою.
Поради:
Замість кориці в шарлотку можна покласти ванільний цукор.