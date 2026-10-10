Шарлотка з яблуками та грушею в духовці: рецепт ніжної та ароматної випічки

Шарлотка з яблуками та грушею в духовці / © Credits

Десерт виходить м’яким, дуже ніжним, з ароматом фруктів і кориці.

Яблука та груші вимийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими часточками.

У мисці змішайте яйця, цукор, сіль і збийте міксером до утворення пишної, світлої маси. По частинах додайте просіяне борошно й обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.

Дно форми для запікання вистеліть пергаментом, вилийте половину тіста, потім зверху розкладіть яблука та груші, посипте корицею, вилийте решту тіста та розрівняйте його.