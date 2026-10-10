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Шарлотка з яблуками та грушею в духовці: рецепт ніжної та ароматної випічки
Шарлотку можна приготувати не тільки у класичному варіанті — з яблуками, а й із додаванням груш, без масла та розпушувача.
Десерт виходить м’яким, дуже ніжним, з ароматом фруктів і кориці.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 140 г
- курячі яйця
- 4 шт.
- цукор
- 180 г
- яблука
- 2–3 шт.
- груші
- 2 шт.
- сіль
- щіпка
- мелена кориця
- 0,5 ч. л.
- цукрова пудра
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Яблука та груші вимийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими часточками.
У мисці змішайте яйця, цукор, сіль і збийте міксером до утворення пишної, світлої маси. По частинах додайте просіяне борошно й обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.
Дно форми для запікання вистеліть пергаментом, вилийте половину тіста, потім зверху розкладіть яблука та груші, посипте корицею, вилийте решту тіста та розрівняйте його.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до золотистого кольору. Дайте трохи охолонути, вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.
Готовність шарлотки перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою — вона має виходити сухою.