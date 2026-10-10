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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
2213
Час на прочитання
1 хв

Шарлотка з яблуками та грушею в духовці: рецепт ніжної та ароматної випічки

Шарлотку можна приготувати не тільки у класичному варіанті — з яблуками, а й із додаванням груш, без масла та розпушувача.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
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Шарлотка з яблуками та грушею в духовці

Шарлотка з яблуками та грушею в духовці / © Credits

Десерт виходить м’яким, дуже ніжним, з ароматом фруктів і кориці.

Інгредієнти

пшеничне борошно
140 г
курячі яйця
4 шт.
цукор
180 г
яблука
2–3 шт.
груші
2 шт.
сіль
щіпка
мелена кориця
0,5 ч. л.
цукрова пудра

  1. Яблука та груші вимийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими часточками.

  2. У мисці змішайте яйця, цукор, сіль і збийте міксером до утворення пишної, світлої маси. По частинах додайте просіяне борошно й обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.

  3. Дно форми для запікання вистеліть пергаментом, вилийте половину тіста, потім зверху розкладіть яблука та груші, посипте корицею, вилийте решту тіста та розрівняйте його.

  4. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до золотистого кольору. Дайте трохи охолонути, вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.

  • Готовність шарлотки перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою — вона має виходити сухою.

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