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Шарлотка з малиною: рецепт літньої випічки
Випічка виходить дуже ніжною, легке бісквітне тісто чудово поєднується з ароматними свіжими ягодами.
Ця шарлотка стане чудовим доповненням до чашки чаю чи кави.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 150 г
- курячі яйця
- 3 шт.
- цукор
- 150 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- вершкове масло
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- свіжа малина
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- цукрова пудра
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Малину помийте та висушіть, розклавши одним шаром на паперовому рушнику.
Борошно просійте разом із розпушувачем.
Збийте яйця з цукром до пишної маси.
Поступово всипте борошно, обережно перемішуючи масу лопаткою знизу вгору.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном, вилийте половину тіста, розрівняйте його, потім розкладіть малину на відстані одна від одної і залийте другою половиною тіста.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин.
Шарлотку злегка охолодіть, вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
За бажанням у тісто можна додати ванільний цукор.