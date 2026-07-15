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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Шарлотка з малиною: рецепт літньої випічки

Випічка виходить дуже ніжною, легке бісквітне тісто чудово поєднується з ароматними свіжими ягодами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
280 ккал
Коментарі
Шарлотка з малиною

Шарлотка з малиною / © Credits

Ця шарлотка стане чудовим доповненням до чашки чаю чи кави.

Інгредієнти

пшеничне борошно
150 г
курячі яйця
3 шт.
цукор
150 г
розпушувач
1 ч. л.
вершкове масло
свіжа малина
цукрова пудра

  1. Малину помийте та висушіть, розклавши одним шаром на паперовому рушнику.

  2. Борошно просійте разом із розпушувачем.

  3. Збийте яйця з цукром до пишної маси.

  4. Поступово всипте борошно, обережно перемішуючи масу лопаткою знизу вгору.

  5. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном, вилийте половину тіста, розрівняйте його, потім розкладіть малину на відстані одна від одної і залийте другою половиною тіста.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин.

  7. Шарлотку злегка охолодіть, вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • За бажанням у тісто можна додати ванільний цукор.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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