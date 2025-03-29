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Шарлотка з мандаринами: рецепт ефектної випічки
Приготуйте замість класичної шарлотки з яблуками ніжну та ароматну шарлотку з мандаринами.
Бісквітне тісто та соковита мандаринова начинка – це чудовий варіант випічки для сімейного чаювання.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 170 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- мандарини
- 4 шт.
- цукор
- 180 г
- олія
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- цукрова пудра
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Мандарини помийте, очистіть від шкірки. Розділіть на часточки, видаліть кісточки та наріжте на шматочки.
Білки відокремте від жовтків.
У жовтки додайте 90 г цукру і збийте злегка віничком.
До білків додайте решту цукру і збийте міксером до пишної піни.
До жовтків додайте збиті білки порціями і акуратно перемішайте.
Всипте частинами просіяне борошно, перемішуючи, потім викладіть мандарини і також акуратно все перемішайте.
Форму злегка змастіть олією, викладіть тісто і рівномірно його розподіліть.
Випікайте за 180 градусів 30-35 хвилин.
Охолоджений пиріг дістаньте з форми і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
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