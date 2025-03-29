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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Шарлотка з мандаринами: рецепт ефектної випічки

Приготуйте замість класичної шарлотки з яблуками ніжну та ароматну шарлотку з мандаринами.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Шарлотка з мандаринами

Шарлотка з мандаринами / © Credits

Бісквітне тісто та соковита мандаринова начинка – це чудовий варіант випічки для сімейного чаювання.

Інгредієнти

борошно пшеничне
170 г
яйця курячі
3 шт.
мандарини
4 шт.
цукор
180 г
олія
цукрова пудра

  1. Мандарини помийте, очистіть від шкірки. Розділіть на часточки, видаліть кісточки та наріжте на шматочки.

  2. Білки відокремте від жовтків.

  3. У жовтки додайте 90 г цукру і збийте злегка віничком.

  4. До білків додайте решту цукру і збийте міксером до пишної піни.

  5. До жовтків додайте збиті білки порціями і акуратно перемішайте.

  6. Всипте частинами просіяне борошно, перемішуючи, потім викладіть мандарини і також акуратно все перемішайте.

  7. Форму злегка змастіть олією, викладіть тісто і рівномірно його розподіліть.

  8. Випікайте за 180 градусів 30-35 хвилин.

  9. Охолоджений пиріг дістаньте з форми і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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